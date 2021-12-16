Каким будет мультифункциональный район НОВЫЙ ПОДОЛ

09:13 16 декабря,

Важной проблемой в современной застройке Киева являются постпромышленные зоны, которые находятся в центре города. Заброшенные территории уже не выполняют своих функций и отрезают киевлянам доступ к Днепру.

Застройщики нацелены превратить их в полифункциональное пространство, где есть все необходимое для комфортной жизни.

На территории Киевского речного порта стартовало возведение инновационного района НОВЫЙ ПОДОЛ. Что застройщики готовы предложить инвесторам — далее в материале.

Знакомство с проектом

НОВЫЙ ПОДОЛ — это 7 безопасных кварталов с инфраструктурой для жизни, бизнеса, релакса, общения и развития детей. В состав проекта войдут апартаменты, офисы и коммерция.

Строительство ведется по монолитно-каркасной технологии. Кирпичные стены утепляются минеральной ватой, обеспечивающей высокие показатели энергоэффективности и звукоизоляции. Разные секции домов будут иметь разную высоту, что позволит достичь идеального уровня инсоляции во всех апартаментах. Средняя высота застройки — 8–9 этажей. Класс недвижимости — «бизнес».

На продажу выставлены апартаменты с 1–6 комнатами площадью от 33,59 кв. м до 281,31 кв. м. Есть возможность приобрести двухуровневую и трехуровневую недвижимость с выходом на собственную террасу.

Близость «культурного сердца столицы», несколько станций метро неподалеку («Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Тараса Шевченко»), насыщенная социально-бытовая инфраструктура — ключевые преимущества расположения.

Чтобы узнать подробнее, посмотрите видео о проекте ЖК НОВЫЙ ПОДОЛ на официальном веб-ресурсе.

Внутренняя инфраструктура: нюансы, которые важно знать

При выборе апартаментов инвесторов сегодня интересуют не только стоимость квадратного метра и локация. Не менее значима внутренняя инфраструктура. В рамках проекта НОВЫЙ ПОДОЛ будет реализовано следующие:

Благоустроенная набережная, которая будет доступна всем желающим. Запланированы просторные террасы, которые будут спускаться к воде, и пляж.

Озелененный бульвар. Предусмотрены беговые дорожки, теннисные корты, скейт-парк, баскетбольная площадка, локации для проведения уличных фестивалей.

Офисные пространства с террасами на крышах, откуда будет открываться вид на Днепр.

Культурный центр, на базе которого будут функционировать образовательные платформы.

Два детских садика и школа.

На территории будут работать кафе, рестораны, шоурумы, сервисные центры, медицинские клиники.

Продажи апартаментов в ЖК НОВЫЙ ПОДОЛ в Киеве уже стартовали. Выбирайте оптимальную планировку на веб-ресурсе, а за деталями, касающимися стоимости и условий инвестирования, обращайтесь в отдел продаж.