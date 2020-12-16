Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра

Экоактивистка Ирина Черныш мало зарабатывает, но красиво живет / Соцсети

Вас никогда не интересовал вопрос: за чей счет живут активисты, которые жизнь готовы положить к примеру, за экологическое благополучие жителей Днепра? Интересно, они где-то работают? Может быть, питаются исключительно святым духом и живут в лачугах? Ходят пешком и декларируют каждую копеечку?

Сегодня мы попробуем приоткрыть завесу тайны над источниками благополучия экоактивистов из Днепра.

Как экоактивист травит Диевку

Янина Басистая - руководитель экологической общественной организации “Экосмарт”, пламенный симпатик экологической организации Save Dnipro. Вот она на фотографиях вместе с Ириной Черныш, членом инициативной группы Save Dnipro.

А вот в футболке этой организации борется за чистый воздух в Днепре.

Янина Басистая, судя по страничке в фб ездит на международные экологические форумы, трогательно защищает природу и поддерживает слияние министерства энергетики и экологии - козла с огородом. В общем, настоящий общественный деятель.

Но есть и обратная сторона жизни экоактивиста. Янина Басистая, согласно данным Ю-контрол, является учредителем скандальной фирмы ООО«АЛЬТЕРРА ЕКО», которая хозяйничает на коммунальном мусорном полигоне Днепра, что поблизости Диевки. Коротко напомним, что зарегистрированная в Кипрском оффшоре компания «АЛЬТЕРРА ЕКО», когда-то якобы вложила в обустройство «Правобережного» 6 млн грн и хозяйничает по договору аутсорсинга на земле полигона.

Коммунальный полигон под названием «Комплекс рационального использования и сбережения бытовых отходов «Правобережный» открыли в ноябре 2012 г. в Птичьей балке, неподалеку от Диевки. Тогдашнее руководство города уверяло, что полигон построен по всем правилам, с соблюдением всех природоохранных норм. В СМИ сообщалось, что город заплатил два миллиона гривен за проект, а шесть — вложили инвесторы. Свалку запустили в рекордные сроки — за три месяца.

Полигон ТБО находится на балансе городского коммунального предприятия «Еко Дніпро». Но прокуратура подозревает, что с этим полигоном не все так чисто - с 2014 по 2016 года коммунальное предприятие горсовета Днепра “Еко Дніпро” перечислило на счета «АЛЬТЕРРА ЕКО» 2,5 млн грн за работы, выполненные не в полном объеме. Эти деньги фирма перечислила на счета фиктивных компаний.

Официальный полигон в Диевке оброс незаконными “спутниками” и ромскими таборами. И весь этот конгломерат чадит, воняет, травит окружающую среду.

В рамках другого уголовного производства, где речь идет уже о 39 335 437,92 грн, которые КП “Еко Дніпро” перечислила «АЛЬТЕРРА ЕКО» за подозрительные работы и услуги, профессор кафедры экологии Приднепровской академии строительства и архитектуры Григорий Шматков, которого привлекли как эксперта, побывал на свалке вместе со следователем. Он сообщил, что не увидел на полигоне никаких природоохранных мероприятий: нет вентиляционных колодцев, дренажных каналов, нормального покрытия, нет организации площадки приема промышленных отходов, как предусмотрено проектом, нет станции для переработки бытовых отходов, что тоже предусмотрено проектом, не дезинфицируются выезжающие машины. Бочки, где должен храниться раствор, забиты мусором. «Много нарушений, — говорит Григорий Григорьевич, — вероятно, поэтому и возбуждено уголовное дело. Проект хороший, но на деле он не выполнен. Как я понял, все решалось еще до того, как появился проект». А были ли вообще те самые 6 млн грн инвестиций, благодаря которым Альтерра оседлала эту свалку?

В марте 2019 года Государственная экологическая инспекция в Днепропетровской области провела внеплановую проверку полигона и установила системные нарушения в работе объекта. По хорошему, его деятельность надо запретить.

Но в Днепре решили “расширить и углубить” - на полигоне вблизи Диевки строится 4 пусковой комплекс за 73 млн грн. Строит компания ООО «Дніпроековтор». По данным системы «YouControl», в учредителях этой компании есть фирма “Укрекобуд-М”. Эта компания в свою очередь в 2016 году принадлежала Денису Чепуру, который еще ранее, в 2015 году, руководил ООО «АЛЬТЕРРА ЕКО». Надо ли говорить, кто строит новую очередь полигона?

Около года назад на строительство нового полигона подбросили еще 140 млн грн.

А что остается жителям Диевки? Писать письма и обращения, постить страшные фоточки со свалки и размещать в соцсетях видео со столбами разноцветного дыма. Но ведь народное терпение имеет границы. А теперь вопрос - из каких источников питается общественная активность Янины Басистой, которая буквально грудью бросается на защиту экологии в Днепре? Цинизм высшего левела!!!

Как защищать экологию, содержать дом и семью на 160 тысяч гривен в год

Этим рецептом может поделиться член инициативной группы организации Save Dnipro Ирина Черныш. Она защищает экологию, содержит большой дом, путешествует и демонстрирует полное семейное благополучие и достаток.

Вопрос - на какие деньги. Если заглянуть в декларацию Ирины Черныш, появляется странное ощущение - а тот ли это человек, которого знают жители Днепра?

Ирина Черныш указала в декларации, что работает исполнительным директором Ассоциации “Дніпровський банківський союз”. Интересно, когда она работает в этом союзе, если все время занята экологией?

Ирина задекларировала дом площадью 214,80 кв.м, земельный участок площадью 539 кв.м. Эта недвижимость принадлежит супругу Ирины, Владимиру Косюге.

Ирине принадлежит автомобиль Mitsubisi Lancer 2007 года выпуска. Ирина и ее супруг не являются бенефициарами в каких-либо бизнесах. Но, тем не менее, Ирина задекларировала доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 82 174 грн. Еще 24 302 грн Ирина заработала в Ассоциации “Дніпровський банківський союз”.

28 584 грн - индивидуальный грант Ирины от компании из Нидерландов.

Супруг Ирины Владимир заработал в 2018 году 27 313 грн на посту руководителя Днепропетровского регионального управления государственного финансового учреждения “Держмолодьжитло”.

Семья не держит деньги в банке. Ирина задекларировала 25 000 долларов, которые она заняла третьим лицам и 1 300 000 грн, на которые она имеет право требования. Владимир, по версии декларации Ирины Черныш, занял кому-то 20 000 долларов.

Но если заглянуть в декларацию Владимира Косюги, то в 2018 году он задекларировал занятые деньги в евро. Да-да. 25 000 евро кому-то заняла его супруга, а лично он - 20 000 евро. О 1 300 000 грн - ни слова.

Итак, в 2018 году семья за год, если верить декларации, заработала около 170 тыс. грн. Эта сумма явно не позволяет жить с тем размахом и деловой активностью, которую постоянно демонстрирует Ирина Черныш. Значит, есть какие-то дополнительные доходы. Но какие?

Этот вопрос остался для нас тайной. Возможно, Ирина Черныш возьмет на себя смелость и раскроет источники своего жизненного успеха? И еще, дом Ирины Черныш и Владимира Косюги имеет собственный причал. Это значит, что они узурпировали прибрежную зону, которая по украинскому законодательству должна быть свободна. Двойные стандарты, темные источники доходов - вы уверены, что эти активисты действительно защищают природу?