Какие бренды японских наручных часов популярны в Украине

Украинцы предпочитают модели надежных японских фирм из средней ценовой категории

Японские бренды часов традиционно популярны в нашей стране, украинцы традиционно доверяют высокому качеству и передовому исполнению, богатому функционалу и исключительной надежности и долговечности.

Производители часов из Страны Восходящего Солнца десятилетиями совершенствуют свои инженерные и дизайнерские решения, делают по-настоящему качественные и современные приборы для измерения времени, это топ сегодняшней часовой промышленности.

Рассмотрим несколько марок японских часов и их современные линейки, традиционно популярные у жителей Украины.

Casio

Производитель Casio занимает лидирующие места в рейтинге японских часов по объемам производства и суммарным мировым продажам своей продукции. Бренд сегодня выпускает многочисленные часовые линейки на любой вкус и достаток. Традиционной особенностью Casio является производство приборов для измерения времени на высокоточных кварцевых механизмах.

Casio G-Shock – "не убиваемые" и долговечные часы из современных материалов, огромный выбор цветовых и дизайнерских решений, повышенная надежность и водозащита. Рассчитаны на молодежную аудиторию, для людей, ведущих активный образ жизни.

Casio Edifice - стиль и современные решения, классический и спортивный дизайн. Высокая функциональность и предельная надежность.

Casio ProTrek - коллекция для туризма и спортивного времяпровождения, передовые разработки и самые прочные материалы для активных людей.

Casio Baby-G - коллекция для представительниц прекрасного пола, стильные и надежные часы для повседневной носки и занятий спортом.

Часы бренда пользуются огромной популярностью у украинцев, так как рассчитаны на очень широкую аудиторию, выполнены из надежных материалов и обладают современным функционалом, являются действительно уникальным продутом в своем часовом сегменте.

Orient

Марка Ориент предлагает своим покупателям различные кварцевые и автоматические модели, вот некоторые из них:

3 stars - легендарные три звезды, классические модели на механическом калибре, лаконичные и аккуратные часы, подойдут большой аудитории, от студента до пенсионера.

M-Force - дайверская линейка на автоматическом калибре, с повышенной водозащитой, выполнены в различных цветовых решениях, подойдут современному человеку, идеальны для отпуска и путешествий.

Light Powered 4000 - часы на кварцевом элементе питания, подзарядка от солнечного света, надежные, стильные и экономичные, идеальны для молодежной аудитории.

Sporty - спортивная линейка для активного отдыха, качество сборки и стиль, любой активный отдых с ними превращается в удовольствие/

Speed Tech - линейка, посвященная автомобилистам, автоматические часы со множеством функций, необходимых людям за рулем.

Star - премиум-линейка бренда, классические часы с сапфировым стеклом, автоматическим механизмом и высочайшим качеством исполнения и сборки. В них вы будете выглядеть стильно и современно.

Часы марки Ориент традиционно пользуются спросом на Украине, это один из мировых лидеров по оптовым и розничным продажам. Широкий спектр моделей, качество сборки и комплектующих и насыщенный функционал делают эти японские часы узнаваемыми и популярными.

Citizen

Ситизен является основным конкурентом вышеперечисленных брендов, эта всемирно распостранённая часовая марка специализируется на высокотехнологичных разработках и продвинутом дизайне, часы этой марки не оставят равнодушным никого.

Eco-Drive - огромная линейка часов на кварцевом элементе питания на солнечных элементах с подзарядкой аккумулятора от солнечной энергии. Экономичные, стильные и качественные часы для современного человека. Огромный выбор функционала и различный ценовой диапазон.

Promaster - дайверская линейка бренда, часы с повышенной водозащитой, снабженные всевозможными функциями для плавания и глубоководных погружений и комфортному нахождению под водой.

Elegance - классические модели с лаконичным дизайном и функционалом.

Radio Controlled - современные часы с системой радио коррекции времени от внешнего передатчика.

Часы Ситизен также очень популярны в нашей стране, люди традиционно доверят высокому качеству и функциональности этого замечательного бренда, приобретая данные хрономтеры для активного отдыха и повседневного ношения.

Q&Q

Часовой бренд Q&Q является дочерним предприятием Citizen. Аббревиатура марки расшифровывается как Quality (качество) и Quanity (количество). Концепцией данной марки стало создание массового продукта с высокими стандартами качества и привлекательной ценой.

Рассмотрим основные линейки этого бренда.

LCD Collection - популярная линейка часов с электронным дисплеем, яркой подсветкой и множеством различных функций.

Attractive – серия спортивных часов для активного отдыха.

Solar - направление на кварцевом элементе питания от солнечной энергии, удобные и долговечные часы.

Aluminium - часы в корпусе из алюминиевого сплава, легкие и надежные, идеальны для молодежной аудитории.

Superrior - премиальная линейка с передовым дизайном и высоким качеством исполнения.

Часы Q&Q традиционно занимают топ-места в различных мировых рейтингах, ведь придерживаясь своей концепции, компания выпускает действительно качественные и надежные ходики по весьма привлекательной, демократичной цене.

Отличительной особенностью всех японских часов традиционно является надежность и качество, дизайн и функциональность, люди во всем мире доверяют продукции этих известных брендов.