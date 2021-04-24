Как заработать на смешных сувенирах из Китая

Деятельность по принципу "купи подешевле, продай подороже" - очень распространенный вид бизнеса в нашей стране.

Но чтобы получать от этого прибыль, необходимо, для начала, определиться:

что продавать и почему именно такую продукцию;

какой способ продажи для вас приемлем;

где брать товар на продажу.

Очень популярной в последние пару десятков лет является доставка из Китая . И если сначала это был настоящий "ширпотреб", сегодня из Поднебесной привозят достаточно приличные вещи. Поражает также их разнообразие.

Где искать поставщиков

Лучшим вариантом является самостоятельный выбор и доставка приобретенной продукции. Тогда некого будет винить в некачественном товаре, бояться, что нарветесь на мошенников. Но все это хорошо только теоретически. На практике все выглядит совсем по-другому. В Китае есть специальные интернет-площадки, связавшись с которыми, вам предложат поставщика.

С ним можно договориться о регулярных доставках. Если поставщик серьезный, ему и самому выгодно иметь постоянных клиентов. Ведь на этом они зарабатывают себе на жизнь. Грузовые перевозки с Китая , будь то одежды, обуви, бытовой техники и других видов товаров, осуществляются по воздуху, воде и железной дороге.

В зависимости от того, насколько быстро вам нужна новая партия и сколько вы готовы заплатить за доставку, предлагается самый быстрый и дорогой (самолетом) или самый медленный и дешевый (водным транспортом) вариант. Однако чаще всего останавливают выбор на оптимальном по скорости и цене способе доставке - ж/д транспортом.

Для бизнесменов с развитой фантазией

Чтобы начать свой бизнес, необходимо иметь стартовый капитал. А что делать, если с этим вопросом не очень? Можно попробовать для начала открыть специальную небольшую лавку по продаже оригинальных товаров. Вашими клиентами обязательно станут те, кто хотел бы преподнести необычный подарок на Новый год и День смеха, на девичнике, мальчишнике и на другие праздники, события.

Ассортимент вашей торговой точки может быть очень разнообразным. Оказывается, китайцы обладают чувством юмора, пусть и несколько своеобразным. Вот несколько примеров действительно необычных или очень смешных вещей.

Для костюмированной вечеринки производители предлагают шапочку в виде жареной индейки. С такой птицей на голове вам не грозит остаться незамеченным. Хотите необычным способом напомнить другу о своем существовании, если от него давно нет никаких вестей? Подарите ему костюм панды.

Желающим привлечь к себе внимание на пляже можно предложить необычную модель купальника с портретом злодея из популярного фильма. На ноги можно обуть тапочки-рыбы.

Хотите порадовать своего питомца? Купите ему специальный галстук. Хотя действительно ли он ему обрадуется, остается вопросом, но выглядеть красавцем будет точно.

Таких вещиц китайцы предлагают огромное количество. А в наших городах открываются лавки с прикольными сувенирами.