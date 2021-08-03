Как заказать доставку товаров из США

Многие украинцы, побывавшие за границей, знают, что вещи и техника там стоят значительно дешевле, особенно если покупать их в сезон распродаж.

Если следить за скидками и понимать, как покупать товары в зарубежных интернет-магазинах, то можно обновить свой гардероб за 100–200 долларов, купить оригинальные вещи в 2-3 раза дешевле, чем в Украине, или просто приобрести себе что-то уникальное, чего не найдешь в отечественных торговых заведениях.

Практика показывает, что лучше всего совершать покупки в Америке. Именно здесь находятся офисы большинства мировых производителей. Тут можно купить практически все что угодно, даже автомобили или коллекционные предметы. Но есть и определенные сложности. Главная заключается в том, что далеко не все интернет-магазины отправляют посылки в Украину. Поэтому вам нужно будет воспользоваться услугой доставки товаров из США от компании EasyXpress (подробности можно узнать по ссылке https://easyxpress.com.ua/). Разберемся, как это работает.

Принципы Mail Forwarding

Для того чтобы без проблем покупать товары в Америке, вам нужно будет «притвориться» американцем, точнее, получить реальный физический почтовый адрес на территории США. EasyXpress – это современная мейл-форвардинговая компания, которая и предоставляет своим клиентам такую услугу. После регистрации на ее сайте вы получите собственный уникальный адрес ячейки на складе в штате Делавэр. Он выбран неслучайно. Данный штат является безналоговым, то есть никаких дополнительных платежей не начислят.

После того как получите американский адрес, можете смело изучать американские сайты одежды по ссылке https://easyxpress.com.ua/internet-magaziny-ssha/odezhda-iz-ameriki, маркетплейсы, аукционы и прочее. Если найдете интересующий вас товар, то регистрируетесь в интернет-магазине и совершаете покупку. В качестве адреса используете американский, полученный в EasyXpress. Далее посылка приходит на склад, обрабатывается и пересылается в Украину самолетом или с помощью корабля.

Несколько рекомендаций для покупателей

Рассмотрим основные нюансы совершения покупок в США:

Оплачивать товары можно банковской картой или PayPal. Регистрация здесь бесплатная, после чего нужно будет привязать к системе свой счет. Платить лучше именно через PayPal, потому что он защищает своих клиентов и может вернуть платеж, если что-то пойдет не так. Рекомендуем производить оплату не с основного счета, а с виртуального, который доступно создать в личном кабинете банка. Принцип такой: вы перебрасываете на него нужную сумму и совершаете покупку. Если данные будут скомпрометированы, то мошенники не смогут похитить деньги с основного счета. При регистрации посылки в EasyXpress вы выбираете, как именно товар будет вам доставлен: морем или самолетом. Первый вариант дешевле (4,99 доллара за килограмм), второй дороже (8,95 у. е. за кило). При этом самолетом посылка прибывает в течение 11 дней, кораблем – до 40. Море стоит использовать только в том случае, если груз тяжелый и не очень срочный.

Забрать свой товар в Украине можно на складе EasyXpress в Киеве. Также выполняется его пересылка в любой населенный пункт страны «Новой Почтой». Доступна услуга курьерской доставки (выбираете удобный способ при регистрации заказа в личном кабинете).