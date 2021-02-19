Как взять квартиру в ипотеку

Приобрести собственную новенькую квартиру хочет большинство, а могут немногие. И чтобы не собирать на личное жилье годами, а купить его здесь и сейчас, можно взять ипотеку. Сделав ставку на надежного застройщика, вы оцените все преимущества данного решения.

Красивая новая квартира студия, двушка со всеми удобствами или просторные четырехкомнатные апартаменты – о чем бы вы ни мечтали, ипотека станет шансом добиться своего. ТаА учитывая, что падения цен на недвижимость в ближайшее время не предвидится, квартира в рассрочку становится всё более привлекательным вариантом.

Насколько выгодным окажется ваш кредит на квартиру в Украине сейчас, зависит от типа ссуды, а также от условий, которые вам могут предложить. Также большое значение имеет размер первого взноса, которым вы можете располагать, и есть ли он у вас вообще.

Что нужно знать, чтобы взять квартиру в ипотеку?

По сути, ипотека на квартиру представляет собой ссуду, взятую вами у банка. При этом залогом этого займа станет ваша же будущая недвижимость. С одной стороны, ваша квартира сразу же будет считаться по закону вашей. Но с другой стороны, если вы начнете нарушать условия вашего договора с банком, то он может забрать у вас квартиру, и продать её, чтобы компенсировать себе остаток вашего долга.

Хотя взять в Украине кредит на квартиру, допустим, под 10%, либо с минимальным стартовым взносом или без него, как это можно в некоторых странах, не получится. Но несколько вариантов на выбор у вас всё-таки есть.

Ипотечный кредит на недвижимость на вторичном рынке. Это весьма доступный вариант, потому что жилье на вторичке вам однозначно обойдется дешевле, чем аналогичная по площади и расположению квартира в современной новостройке.

Рассрочка от застройщика на новое жилье. Такой кредит интересен тем, что у вас сразу будет выбор из нескольких банков, с которыми сотрудничает застройщик, а значит, он должен был проверить его надежность. При этом застройщик часто проявляет гибкость в условиях, предоставляя рассрочку. Например, приобрести трехкомнатную квартиру https://synergy-bud.com.ua/filter/3-komnatnye/ в одном из ЖК строительной группы Synergy bud значительно проще, если пользоваться именно таким вариантом. К тому же, вы сразу знаете, какую квартиру и в каком ЖК приобретаете. Уверенность в перспективах важна в деле приобретения недвижимости.

Также можно попробовать взять обычную ссуду, нецелевую. А залогом послужит уже имеющаяся у вас недвижимость. На такие ссуды можно подобрать достаточно выгодные условия, смотря в какой банк обратиться. Но это вариант только для тех, у кого уже есть жилье, и кто готов им рискнуть.

Сейчас ипотечные ставки в Украине колеблются, в основном от 18 % и выше. И только сами застройщики порой предлагают ставку выгоднее, но чаще всего это касается только первого года. Затем ставка становится примерно такой же, как и в среднем на рынке. Надеемся, что перечисленные нами варианты помогут взять квартиру в кредит на самых удобных и выгодных для вас условиях.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в плане стоимости жилья больше выигрывает схема №1, в плане гибкости условий и определенности более привлекательна схема №2, а третья схема подойдет тем, у кого нет стартового взноса.