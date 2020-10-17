Как выйти на международный рынок с помощью посредника

Каждая компания мечтает о том, чтобы однажды выйти на международный уровень. И если для этого уже есть все необходимое, ей потребуется только юридическая помощь.

Компания 4B готова ее оказать и открыть бизнес за рубежом, в то же время максимально снизив налоговую нагрузку и открыв счета в зарубежных банках.

Международный бизнес - сопровождение и открытие

Это на самом деле ответственная работа, поскольку она требует не только специальных знаний и опыта, но и связей за рубежом: на сайте https://4b.ua/ подробно описано, какие именно услуги специализированная фирма предлагает своим клиентам, которые выходят на международный уровень. Это:

Собственно открытие компании за рубежом "под ключ", от сбора и подготовки всех необходимых документов с полным контролем процесса регистрации до получения положительного результата.

Обслуживание компании, ведь открыть ее мало - нужно платить налоги, нанимать персонал и так далее. Если этим займутся специалисты, знакомые со всеми особенностями местного законодательства, это упростить процесс. Заказчику останется только заниматься развитием своего дела.

Работа с налогами - налоговое планирование в каждой конкретной стране имеет свои особенности и с этим также нужно считаться. Профессионалы будут не только представлять интересы своего клиента в налоговых органах, но и вести бухгалтерский и финансовый учет.

Банковское обслуживание - для клиента не просто будет выбран надежный банк, сотрудники компании помощника также будут курировать всю связанную с этим работу.

Очевидно, что международная регистрация и работа на рынке после этого при наличии посредника существенно облегчаются.

Где лучше всего открывать международное представительство

Это зависит от конкретных обстоятельств и тут также следует задействовать опыт посредника. Компании, которые заслуживают доверия, предлагают решения в рамках различных юрисдикций, включая США, Англию, Кипр, Эстонию, Гонконг и другие страны. Выбор страны может быть оставлен на усмотрение клиента, но специалист всегда готов проконсультировать его в случае необходимости.

Качественные юридические услуги, которые можно найти на 4b.ua, включают также самый широкий список дополнительных сервисов, от регистрации авторских прав до патентования и защиты продукта и работы с Амазон-предпринимателями, которых становится все больше.