Как выбрать женскую обувь: простые правила

Француженки говорят, что красивыми и новыми должны быть всего две вещи в женском гардеробе - это белье и обувь. Но если первое видят только избранные, то туфли или кроссовки видят все.

Именно поэтому так важно купить женскую обувь, которая продемонстрирует тонкий вкус своей обладательницы и ее статус.

Несколько основных принципов выбора женской обуви

Основными критериями, которые применяются при покупке женской обуви, считаются практичность и красота. Основное правило выбора хорошей пары заключается в том, что она должна быть умеренно дорогой и обязательно - сшитой из натуральной кожи или любой ее разновидности.

Что касается материала, то все понятно: сегодня разработана масса синтетических материалов с отличными свойствами. Но изделия из кожи, замши или нубука предпочтительнее. Стоит также присмотреться к качеству пошива, то есть модель должна иметь ровные швы без пропусков, все строчки - прямые, естественно, никаких потертостей, заломов и остатков клея быть не должно. Если есть змейка, она должна скользить свободно.

Неправильно выбранный размер обуви может стать причиной не только дискомфорта, но и деформации стопы. Вот почему при покупке стоит обязательно проследить за тем, чтобы размер подходил.

На что обращают внимание при выборе подходящей пары

С внутренней стороны обувь должна быть мягкая. Нужно обращать внимание, как она прошита. Лучше с минимальным количеством швов. А те, которые есть, должны быть плоскими, чтобы не натирать ногу.

Если нужна обувь для ношения на каждый день, лучше отказаться от экстремальной высоты каблука – пусть он будет устойчивым. Оптимальная его высота в обуви на каждый день будет составлять 45 мм.

Когда женщина определилась с выбором, ей стоит попросить у продавца сертификат качества или любой товарно-сопроводительный документ для этой пары.

Наконец, не стоит забывать о том, что приобретенная пара должна нравиться обладательнице и в обязательном порядке подходить к ее гардеробу. Почему это важно? Потому что даже в самой качественной обуви, которая не вызывает приятных эмоций, женщина не будет чувствовать себя хорошо. А это значит, что ее образ будет разваливаться.

Очень важно придирчиво выбирать и продавца. В идеале покупка должна делаться в интернет-магазине с хорошей репутацией, поскольку это позволяет сэкономить, но в то же время дает уверенность в качестве товара.