Как выбрать товарные весы для магазина: советы от УкрВесы
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В этом обзоре мы затронем тему узконаправленных и базовых характеристик, опираясь на которые читатели смогут выбрать качественные электронные товарные весы, без необходимости переплачивать на невостребованный функционал.
Начнем с определений. Товарным называется оборудование для так называемого статического взвешивания, к которому обращаются при выполнении учетных и торговых операций. У каждого типа весоизмерительных приборов есть свой предел взвешивания, от которого, в свою очередь зависит погрешность.
Итак, мы плавно подошли к первым трем критериям выбора: ориентация (сугубо фасовочные или с торговой функцией), предел взвешивания, размер платформы.
- Предел взвешивания – максимальный вес, с которым могут работать тензометрические датчики. Для решений в зале эта цифра составляет 5-6 кг, в редких случаях 30 кг.
- Размер платформы. При выборе платформы отталкиваемся от типа товара, который предполагается продавать. К примеру, для коробок и мешков потребуется широкая платформа. Для сыпучих потребуется докупить еще и глубокий поддон.
- Ориентация. Фасовочные версии снабжаются одним экраном, отображающим данные о весе. В решениях с торговой функцией целых три экрана, в которых фиксируется цена за килограмм, масса и стоимость взвешиваемого товара. Фасовочные берут для склада, торговые для зала (если это супермаркет) или кассового узла (если обычный магазин).
Важный момент – сертификация. Все товарные модели, сертифицируются на государственном уровне, и заносятся в реестр. Процедура первичной сертификации и дальнейшие госповерки, обязательны для всей весоизмерительной техники, применяемой на производствах, в розничной торговле.
Важные характеристики, которые следует учитывать при выборе весов
Давайте представим ситуацию. Вы нашли подходящий интернет магазин товарных весов ukrvesi.com.ua, но совершенно ничего не понимаете, как реагировать на описание товара – что в норме, а чего не хватает. Рекомендуем внимательно изучить дальнейшие советы, чтобы пробелы в знаниях не стали причиной отказа от выгодного предложения.
- Подключение к ПК. Есть практически у всех современных моделей. В качестве интерфейсов подключения используются разъемы RS-232 или USB. Разъем RS-232 позволяет сопрягать весы и дозатор. Как только вес товара достигает заданного значения, весы отправляют сигнал и дозировка прекращается. Для большинства стандартных сценариев достаточно обычного USB.
- Функционал. Здесь и скрываются возможности для манипуляций с ценой. По большому счету достаточно трех функций: тарирование, сброс, стабилизация веса. Все остальное (если оно не нужно) – лишняя трата денег.
- Питание. Стоит выбирать модели с дополнительным АКБ или батарейками. Если электричество отключат, торговля продолжится.
В завершение еще несколько советов относительно режимов работы. Всего их четыре: дозаторный (говорилось выше), процентный (помогает рассчитывать процентное соотношение грузов), компараторный (для конвейерного производства), суммарный (складывает результаты нескольких взвешиваний, выводит общий итог).
Для торговли в небольшом магазине подойдут весы с пределом взвешивания 6 кг, запасным глубоким поддоном, дополнительным источником питания и базовым функционалом.