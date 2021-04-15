Как выбрать товарные весы для магазина: советы от УкрВесы

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В этом обзоре мы затронем тему узконаправленных и базовых характеристик, опираясь на которые читатели смогут выбрать качественные электронные товарные весы , без необходимости переплачивать на невостребованный функционал.

Начнем с определений. Товарным называется оборудование для так называемого статического взвешивания, к которому обращаются при выполнении учетных и торговых операций. У каждого типа весоизмерительных приборов есть свой предел взвешивания, от которого, в свою очередь зависит погрешность.

Итак, мы плавно подошли к первым трем критериям выбора: ориентация (сугубо фасовочные или с торговой функцией), предел взвешивания, размер платформы.

Предел взвешивания – максимальный вес, с которым могут работать тензометрические датчики. Для решений в зале эта цифра составляет 5-6 кг, в редких случаях 30 кг. Размер платформы. При выборе платформы отталкиваемся от типа товара, который предполагается продавать. К примеру, для коробок и мешков потребуется широкая платформа. Для сыпучих потребуется докупить еще и глубокий поддон. Ориентация. Фасовочные версии снабжаются одним экраном, отображающим данные о весе. В решениях с торговой функцией целых три экрана, в которых фиксируется цена за килограмм, масса и стоимость взвешиваемого товара. Фасовочные берут для склада, торговые для зала (если это супермаркет) или кассового узла (если обычный магазин).

Важный момент – сертификация. Все товарные модели, сертифицируются на государственном уровне, и заносятся в реестр. Процедура первичной сертификации и дальнейшие госповерки, обязательны для всей весоизмерительной техники, применяемой на производствах, в розничной торговле.

Важные характеристики, которые следует учитывать при выборе весов

Давайте представим ситуацию. Вы нашли подходящий интернет магазин товарных весов ukrvesi.com.ua , но совершенно ничего не понимаете, как реагировать на описание товара – что в норме, а чего не хватает. Рекомендуем внимательно изучить дальнейшие советы, чтобы пробелы в знаниях не стали причиной отказа от выгодного предложения.

Подключение к ПК. Есть практически у всех современных моделей. В качестве интерфейсов подключения используются разъемы RS-232 или USB. Разъем RS-232 позволяет сопрягать весы и дозатор. Как только вес товара достигает заданного значения, весы отправляют сигнал и дозировка прекращается. Для большинства стандартных сценариев достаточно обычного USB.

Функционал. Здесь и скрываются возможности для манипуляций с ценой. По большому счету достаточно трех функций: тарирование, сброс, стабилизация веса. Все остальное (если оно не нужно) – лишняя трата денег.

Питание. Стоит выбирать модели с дополнительным АКБ или батарейками. Если электричество отключат, торговля продолжится.

В завершение еще несколько советов относительно режимов работы. Всего их четыре: дозаторный (говорилось выше), процентный (помогает рассчитывать процентное соотношение грузов), компараторный (для конвейерного производства), суммарный (складывает результаты нескольких взвешиваний, выводит общий итог).

Для торговли в небольшом магазине подойдут весы с пределом взвешивания 6 кг, запасным глубоким поддоном, дополнительным источником питания и базовым функционалом.