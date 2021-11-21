Как выбрать наушники для смартфона

12:36 21 ноября,

Наушники — необходимый для смартфона аксессуар, который позволяет не только наслаждаться любимой музыкой, но и выполнять множество других важных функций. Поэтому вопросу выбора наушников необходимо уделить особое внимание.

Консультанты в магазинах советуют ориентироваться на качество звука и бюджет, который готовы потратить. Однако есть еще несколько важных критериев, которые стоит учитывать при покупке наушников.

Тип аксессуара

Выделяют два вида наушников:

Проводные. Не нуждаются в дополнительном источнике питания, не разряжаются, поэтому всегда пребывает в рабочем состоянии. Есть у них и существенный недостаток: постоянно путающиеся провода. К тому же не каждый разъем наушников подходит к разъему конкретного смартфона. Беспроводные наушники. Их, в свою очередь, делят на две группы. Первая — наушники в виде двух миниатюрных вкладок, не соединенных между собой. Яркий пример — AirPods от Apple. Вторые — наушники, соединенные между собой шейным ободком или тонким проводом, но не подключаемые к смартфону. Беспроводные наушники работают от аккумулятора и склонны разряжаться в самый неподходящий момент.

Важно! Вовсе не обязательно покупать гарнитуру того же бренда, что и смартфон. Сегодня существует много компаний, занимающихся производством исключительно аудиотехники. Соответственно, для нее характерно отличное звучание и совместимость с большинством смартфонов известных производителей. Даже если это недорогие наушники.

Конструктивные разновидности

Важно, чтобы наушники удобно сидели, особенно если предполагается их длительное использование:

Вакуумные имеют силиконовое уплотнение, вставляются в ушной канал. Но долго носить их некомфортно. Вкладыши. Вставляются в ушную раковину, не перекрывают сторонние шумы и обеспечивают достойное качество звука. Они удобнее предыдущего варианта. Накладные. Наушники с хорошей посадкой, если выбрать правильную форму амбушюров. Часто такие модели воспроизводят почти студийное звучание.

Совет: если аксессуар планируется использовать во время занятий спортом, лучше выбрать модель с защитой от воды и с заушными дугами.

Шумоподавление

Чтобы в полной мере наслаждаться музыкой, а не городскими шумами, важно выбрать модель наушников с хорошим шумоподавлением. Эта функция может быть пассивной или активной. В первом случае речь идет просто о перекрытии ушного канала вакуумными наушниками или плотно охватывающими ухо амбушюрами. Активное шумоподавление — это сложная микропроцессорная технология, которую сегодня повсеместно внедряют в наушники среднего ценового сегмента и, конечно, в более дорогие модели.

Дополнительные нюансы

Выбирая модель наушников, обратите внимание на такие параметры:

Чувствительность. Она должна быть не менее 100 дБ. Частотный диапазон — в пределах 20–20 000 Гц. Сопротивление (импеданс). Его показатель должен находиться в диапазоне 16–32 Ом. Если цифра будет больше 40, наушникам потребуется более мощный усилитель, следовательно аккумулятор будет разряжаться быстрее.

И еще: поскольку смартфон — устройство для переговоров, наушники для него должны быть оборудованы микрофоном. В противном случае для приема или совершения звонка придется отключать аксессуар от смартфона.