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Как выбрать ИТ-интегратора?

09:21
Как выбрать ИТ-интегратора? - фото 1

Выбор специалистов, которые будут заниматься внедрением тех или иных ИТ-систем в вашей компании, является крайне ответственным процессом, ведь от него во многом зависит дальнейший успех бизнеса.

Чтобы принять верное решение, необходимо знать, каким должен быть ИТ-интегратор Киев и на чем обязательно сделать акцент при его выборе.

На что обратить внимание?

В первую очередь необходимо убедиться в том, что в компании работают профессионалы своего дела. Для этого стоит:

  • Ознакомиться с сайтом интегратора и проанализировать проекты, которые он реализовал в последнее время.
  • Рекомендуется попросить предоставить кейсы внедрения различных решений для компаний, чья сфера деятельности схожа с вашей.

Компании, которые находятся на рынке несколько лет, всегда располагают обширным портфолио. Как показывает практика, на сайте размещаются лучшие проекты, поэтому чтобы понять полную картину, желательно найти на просторах Сети отзывы и работе с заказчиками.

Не менее важно понимать, что вам комфортно общаться с менеджерами системного интегратора. Безусловно, на первом месте стоит компетенция, но если в общении ощущается дискомфорт, вряд ли сотрудничество в конечном итоге оправдает ожидания. Будьте уверены, контактировать придется много, особенно на первых этапах.

Настоятельно рекомендуется изучить каждый пункт договора. Не все интеграторы готовы предоставить подробное ТЗ, в котором будет описан план внедрения системы. Заказчик должен понимать, чем именно будут заниматься специалисты и за какое время они справятся с проектом.

К кому лучше обратиться?

Netwave – это проверенный ИТ-интегратор, который способен создать сложные системы для упрощения управления и контроля бизнес-процессов. Для этого используются исключительно современные технологии и соответствующее оборудование. Сотрудники учитывают требования, предпочтения и запросы заказчиков, что приводит к взаимовыгодному сотрудничеству.

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