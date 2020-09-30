Как выбрать интернет в Голосеевском районе Киева: лучшие предложения от "Киевстар"

Интернет занимает особое место в жизни любого современного человека, ведь он выполняет массу полезных функций. Компания "Киевстар" предлагает высокую скорость и выгодные тарифные платы.

Выбирая интернет в Голосеевском районе Киева, стоит обратить внимание на тариф "Домашний". Пользователи будут подключены к домашнему интернету благодаря сети оптоволоконного кабеля Ethernet. Компания обеспечивает максимальное покрытие. Более того для новых абонентов, которые выбрали именно этого провайдера, предложены интересные акции по подключению и оплате услуг.

Выгодная оплата

Для вновь подключившихся абонентов действует хорошая акция "Собственная скидка". Согласно ее условиям, при подключении к тарифу "Домашний интернет" можно получать услугу всего за половину цены. Другими словами, абонент платит только 50% от цены за тариф. Период действия такой акции индивидуален для каждого пользователя. Его оговаривают при подаче заявки. Если потом будет изменен тарифный план "Безлимит 100" на другой, то в этом случае скидка уже не будет действовать, а оплата станет обычной. Что касается этого тарифного плана, то предоставляется трафик без лимитов и с большой скоростью – до 100 Мбит/с. Можно запросто заходить в онлайн-игры, смотреть фильмы, не ожидая закачки, пользоваться видео-связью.

Возможность сэкономить на мобильной связи

Одно из достоинств подключения домашнего интернета в Голосеевском районе от "Киевстар" в том, что можно существенно сэкономить на оплате за телефон. Она и так обычно составляет в месяц порядка 100-150 грн и даже больше. На сумму влияет тарифный план, дополнительные сервисы (роуминг, платные минуты на другие мобильные номера). Зато компания "Киевстар" поможет экономить на мобильной связи и интернете, так как объединяет оплату за домашний и телефонный интернет в один счет.

Для этого создана линейка тарифов "Все вместе":

"Базовый+ТВ".

"Выгодный+ТВ".

"Базовый".

Кроме того, есть и дополнительные сервисы. Например, если пользователь забыл пополнить интернет, то можно воспользоваться услугой «Неделя доверия». Провайдер предоставляет 7 дней интернета.

В условиях карантина процедура подключения домашнего интернета не поменялась:

проверить наличие покрытия, указав свой адрес. Это можно сделать прямо на сайте компании; оставить заявку; подождать, пока позвонит консультант для дальнейшего обсуждения.

В выбранное клиентом время мастера подключат услугу.

Компания "Киевстар" заботится о безопасности и пользователем интернетом, и своих работников, поэтому мастер будет в обязательно порядке использовать средства индивидуальной защиты (у него при себе всегда есть медицинская маска, бахилы и санитайзеры). Во время визита сотрудника компании клиентам рекомендуется тоже носить защитные маски.