Володимир Зеленський Карантин в Україні Новый год 2022 Війна на Донбасі Досьє

Как выбрать балконный блок

21:57
Как выбрать балконный блок - фото 1

Балконный блок эстетично отделяет пространство балкона или лоджии от жилой комнаты. Как и любую конструкцию для остекления, выбирать его нужно тщательно, учитывая систематические серьезные нагрузки.

Для того, чтобы оконно-дверная конструкция прослужила долго, она должна соответствовать параметрам помещения и условиям эксплуатации.

На что обратить внимание

Критерии выбора оконно-дверной конструкции формируются под влиянием нескольких факторов.

  1. Для незастекленных балконов окна и двери должны обладать высокими звукопоглащающими и теплоизоляционными характеристиками. В данном случае многокамерный блок защищает жилье от непогоды, поэтому герметичность – на первом плане.
  2. Утепленные и застекленные лоджии совместимы с однокамерными профильными системами и обычными стеклами. Такие конструкции стоят на порядок дешевле предыдущих, поскольку к ним нет высоких изоляционных требований.
  3. В зависимости от ширины проема, варьируются размеры и конфигурация оконно-дверных ПВХ-изделий. Можно выбрать одну оконную и дверную створку или две, сделать одну из них глухой или обе распашными, с импостом или шпультом.
  4. Балконный блок также, как окно, должен выполнять функцию проветривания. Для эффективной циркуляции воздуха подходит классическая поворотная и поворотно-откидная фурнитура. Чтобы сэкономить пространство, можно выбрать раздвижной механизм створок. Важно заранее спланировать, в какую сторону будет открываться дверь на балкон, чтобы ее эксплуатация была комфортной и беспрепятственной.
Как выбрать балконный блок - фото 209963

Чтобы сделать балконный блок на заказ в Киеве, можно обратиться к услугам компании «Геоком Рест». На сегодняшний день это лидер по производству металлопластиковых конструкций. Многолетний опыт работы, современные технологии и высококачественные материалы позволили заводу-изготовителю ПВХ-изделий стать лучшим в своем сегменте.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
Без Табу
Другое на тему
З новим роком - фото 1
У Києві засвітили головну ялинку країни
13:00
Росії передали "привіт" - фото 1
Німеччина мінімум на півроку заблокувала "Північний потік-2"
16 декабря, 12:59
Шмигаль продовжив карантин - фото 1
Адаптивний карантин в Україні триватиме мінімум до 31 березня
15 декабря, 13:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30 ноября, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27 ноября, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50