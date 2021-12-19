Как выбрать балконный блок

Балконный блок эстетично отделяет пространство балкона или лоджии от жилой комнаты. Как и любую конструкцию для остекления, выбирать его нужно тщательно, учитывая систематические серьезные нагрузки.

Для того, чтобы оконно-дверная конструкция прослужила долго, она должна соответствовать параметрам помещения и условиям эксплуатации.

На что обратить внимание

Критерии выбора оконно-дверной конструкции формируются под влиянием нескольких факторов.

Для незастекленных балконов окна и двери должны обладать высокими звукопоглащающими и теплоизоляционными характеристиками. В данном случае многокамерный блок защищает жилье от непогоды, поэтому герметичность – на первом плане. Утепленные и застекленные лоджии совместимы с однокамерными профильными системами и обычными стеклами. Такие конструкции стоят на порядок дешевле предыдущих, поскольку к ним нет высоких изоляционных требований. В зависимости от ширины проема, варьируются размеры и конфигурация оконно-дверных ПВХ-изделий. Можно выбрать одну оконную и дверную створку или две, сделать одну из них глухой или обе распашными, с импостом или шпультом. Балконный блок также, как окно, должен выполнять функцию проветривания. Для эффективной циркуляции воздуха подходит классическая поворотная и поворотно-откидная фурнитура. Чтобы сэкономить пространство, можно выбрать раздвижной механизм створок. Важно заранее спланировать, в какую сторону будет открываться дверь на балкон, чтобы ее эксплуатация была комфортной и беспрепятственной.

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