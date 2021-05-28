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Как устроен вибратор для бетона и что учитывать при его выборе?

16:21
Как устроен вибратор для бетона и что учитывать при его выборе? - фото 1

Виброуплотнение – важный процесс, направленный на повышение прочностных характеристик залитого бетона. Чаще всего для этого используются специальные вибраторы – вид техники, укрепляющей цементный раствор посредством колебательных воздействий.

В процессе работы оборудование выдавливает из состава излишки воздуха и влаги, уплотняя бетон и продлевая сроки его дальнейшей эксплуатации.

Конструкция вибратора

Большинство моделей для уплотнения цементного раствора обладают схожим устройством. Конструктивно вибратор для бетона состоит из:

  • дебалансира, создающего колебания, которые передаются на вибронаконечник;
  • вала, выполняющего функции мостика между мотором и вибронаконечником;

двигателя – основного источника энергии, который приводит в действие вал с дебалансиром.
Простое устройство и неприхотливость в обслуживании позволяют использовать вибратор для бетона даже новичкам. Пользователю достаточно поместить вибронаконечник на заданную глубину и начать работу.

Как выбрать вибратор?

При покупке устройства для уплотнения важными будут несколько характеристик оборудования:

  • частота вибраций – параметр, определяющий количество колебаний за единицу времени. Эта величина связана с амплитудой. Модели с высокой частотой показывают наилучшую эффективность при уплотнении цементного раствора с мелкой фракцией. Низкочастотные будут незаменимыми при работе с крупнозернистым бетоном;
  • диаметр уплотнения – расстояние, на которое распространяется создаваемая вибрация вокруг наконечника;

форма вибронаконечника – от этого параметра зависит проходимость узла в цементном растворе. Этот фактор является определяющим, если вибратор для бетона будет использоваться при уплотнении конструкций с арматурой.
Как устроен вибратор для бетона и что учитывать при его выборе? - фото 208067

Чтобы оборудование могло выполнять свои основные функции, необходимо выбрать модель с оптимальной длиной вала. От нее зависит степень погружения наконечника в цементный раствор.

Лучшие вибраторы для бетона от компании УКРСНАБ

Сегодня эффективность и производительность оборудования для работы с бетоном во многом зависит от комплектации и бренда, выпустившего технику. Компания УКРСНАБ предлагает лучшую строительную технику на рынке, способную значительно упростить выполнение трудоемких работ.

Как устроен вибратор для бетона и что учитывать при его выборе? - фото 208068
В каталоге интернет-гипермаркета УКРСНАБ представлены только сертифицированные товары в полной заводской комплектации и с гарантией от производителя. Техника проходит тщательную проверку перед отправкой клиентам, чтобы покупатели смогли приступить к работе сразу же после получения.
Эксперты УКРСНАБ готовы помочь в выборе оборудования. Многолетний опыт на рынке поможет консультантам подобрать вибратор, который сможет решать наиболее сложные задачи на строительном объекте.
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