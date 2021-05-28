Как устроен вибратор для бетона и что учитывать при его выборе?
Виброуплотнение – важный процесс, направленный на повышение прочностных характеристик залитого бетона. Чаще всего для этого используются специальные вибраторы – вид техники, укрепляющей цементный раствор посредством колебательных воздействий.
В процессе работы оборудование выдавливает из состава излишки воздуха и влаги, уплотняя бетон и продлевая сроки его дальнейшей эксплуатации.
Конструкция вибратора
Большинство моделей для уплотнения цементного раствора обладают схожим устройством. Конструктивно вибратор для бетона состоит из:
- дебалансира, создающего колебания, которые передаются на вибронаконечник;
- вала, выполняющего функции мостика между мотором и вибронаконечником;
двигателя – основного источника энергии, который приводит в действие вал с дебалансиром.
Простое устройство и неприхотливость в обслуживании позволяют использовать вибратор для бетона даже новичкам. Пользователю достаточно поместить вибронаконечник на заданную глубину и начать работу.
Как выбрать вибратор?
При покупке устройства для уплотнения важными будут несколько характеристик оборудования:
- частота вибраций – параметр, определяющий количество колебаний за единицу времени. Эта величина связана с амплитудой. Модели с высокой частотой показывают наилучшую эффективность при уплотнении цементного раствора с мелкой фракцией. Низкочастотные будут незаменимыми при работе с крупнозернистым бетоном;
- диаметр уплотнения – расстояние, на которое распространяется создаваемая вибрация вокруг наконечника;
форма вибронаконечника – от этого параметра зависит проходимость узла в цементном растворе. Этот фактор является определяющим, если вибратор для бетона будет использоваться при уплотнении конструкций с арматурой.
Чтобы оборудование могло выполнять свои основные функции, необходимо выбрать модель с оптимальной длиной вала. От нее зависит степень погружения наконечника в цементный раствор.
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