Как удобно и без очередей платить за коммуналку?

Оплачивать коммуналку лучше в режиме онлайн

Слава богу, времена, когда для оплаты коммунальных услуг нужно несколько часов простоять в "Ощадбанке" в ожидании обслуживания, уже проходят. По статистике с каждым годом все большее количество украинцев предпочитает пользоваться сервисами онлайн-оплаты, и это не может не радовать.

Конечно, если зайти в практически любое отделение "Ощада", сразу станет ясно, что эпоха массовой диждитализации еще не наступила - огромное количество пенсионеров постоянно тусется в банках по самым разным причинам.

Кому-то нужно узнать, пришла ли пенсия. Кто-то желает оплатить услуги ТВ или ту же коммуналку. При этом сотрудники отделения обычно уводят часть очереди к терминалам и банкоматам, а других обслуживают непосредственно у кассы с вечно тормозящими компьютерами. В общем, удовольствием поход в банк не назвать.

О том, что все основные услуги можно получать онлайн, знают все. Чуть ли не в каждом помещении финансовой структуры висят объявления о возможности оплаты коммуналки в интернете и с помощью терминалов. Только вот большинство населения, как это ни странно, по-прежнему топает в банк сразу после получения квитанций, хотя никаких сложностей с использованием всемирной сети на самом деле нет.

К примеру возьмем оплату с помощью сервиса приема платежей portmone, где можно без проблем оплатить более трех тысяч услуг за считанные минуты.

Для этого нужно лишь зарегистрироваться, указать свой номер телефона и, по желанию, подвязать к аккаунту банковскую карточку. Поскольку в разных городах и регионах для оплаты коммуналки нужно перечислять средства на счета разных компаний, желающим расчитаться за воду, электричество или тепло нужно знать банковские реквизиты фирм. Однако заморачиваться со вбиванием длинных номеров в нужную графу в ряде случаев не обязательно - достаточно лишь начать вбивать название компании и выбрать нужную из списка.

Сотрудничает "Портмоне" и с большинством обслуживающих и теплогенерирующих предприятий по всей Украине.

Для удобства, скажем, пополнения телефонов или оплаты за услуги интернет-провайдера можно сделать перечисление регулярным платежом. С коммуналкой подобное, само собой, невозможно, ведь из месяца в месяц стоимость услуг может меняться. Но вот прибегнуть к созданию шаблона для того, чтобы только лишь менять номер квитанции и вбивать нужную для перечисления сумму, очень даже удобно.