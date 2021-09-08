Как удалить пигментные пятна быстро и безопасно

Пигментные пятна возникают на теле из-за того, что клетки вырабатывают повышенную дозу меланина. Подобная патология безопасна для человека, но может вызывать переживания по поводу внешнего вида.

Если вы страдаете от пигментных пятен, то их можно удалить. Для этого используется специальная установка, которая расщепляет меланин, в результате чего кожа светлеет.

Пигментация может быть врожденная, приобретенная или возрастная. Зачастую пациенты обращаются к врачам для того, чтобы удалить веснушки или пятна на лице, которые образовались при рождении, но нередко услугой пользуются и люди в возрасте. У них происходит изменение цвета эпидермиса (обычно процесс начинается после 50 лет). Осветление пигментных пятен проводится при помощи диодного лазера, а сама процедура может занять несколько сеансов.

Виды пигментации

Существует несколько разновидностей данной патологии:

Эфелиды, которые также называют веснушками. Они представляют собой мелкие пятна, диаметры которых не превышают 2–3 мм. Они располагаются на лице, шее, плечах, руках и пр. Обычно проявляются в весенне-летний период, когда человек находится под ярким солнцем. Осенью они делаются менее заметными, а зимой исчезают. Невусы и родинки. Имеются практически у всех людей. Активно развиваются в пожилом возрасте. Если родинка быстро растет, то нужно обратиться к врачу, потому что она может превратиться в меланому. Лентиго солнечное. Представляет собой крупные пятна, которые могут достигать 2 и более сантиметров. Обычно имеют четкие границы. Образуются на коже из-за повышенного уровня ультрафиолета. Осенью и зимой не исчезают. Постакне. Образуется после угревой сыпи на чувствительных местах (лицо, грудь, предплечья и пр.). Пятна могут иметь любые формы. Мелазмы и хлоазмы. Образуются в лицевой области при гормональных изменениях, например, во время беременности или менопаузы.

Появление пигментации может свидетельствовать о наличии проблем с работой щитовидной железы, яичников или надпочечников, а также о заболеваниях ЖКТ. Развивается патология и при приеме некоторых препаратов. Поэтому необходимо провести анализы и выяснить, все ли в порядке с организмом. Затем можно смело проходить процедуру осветления. Ее проводят в косметологической клинике EDIT https://edit.ua/, там дают гарантию на выполненную работу.

Как удаляют пятна

Для осветления пигментации используют лазер. Он настраивается на определенную длину волны, которая воздействует на меланин, не затрагивая кожу. Врач очищает эпидермис, после чего берет наконечник устройства и воздействует лучом на проблемную зону. Пациент практически ничего не ощущает, лишь легкие покалывания или тепло.

Обработка проводится до тех пор, пока не будет пройдена вся поверхность пигментации. Затем кожу охлаждают при помощи специальной насадки, что позволяет избежать ожогов. После процедуры на дерму наносят специальные солнцезащитные кремы или бальзамы.