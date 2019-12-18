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Как учиться за рубежом и работать: советы для украинцев

10:00
Уехать за границу на учебу и подрабатывать при этом вполне реально - фото 1
Уехать за границу на учебу и подрабатывать при этом вполне реально

Стажировка во время обучения за границей — это шанс не только подзаработать, но и получить европейский опыт работы.

Сочетание практики и учебы может показаться сложным, но на самом деле это реально.

Как успевать все и где искать подработку за рубежом

Задумываться о подработке стоит уже на этапе поступления в вуз. В первый год можно устроиться на работу в кампусе — всегда есть открытые вакансии для работников кафе, помощников в библиотеке и пр. Это хороший шанс попрактиковать английский за рубежом и получить хотя бы минимальный опыт работы.

После 1-2 курса университета следует искать предложения по своей специальности. Высшее образование за рубежом — это отличный пункт в будущем резюме, но лучше, если теоретические навыки будут подкрепляться практическими.

В Европе распространен поиск сотрудников через LinkedIn. Создайте профиль и резюме на этой платформе, сообщите о поиске работы. В целом не стесняйтесь использовать соцсети в процессе трудоустройства.

Другой вариант — попросить о помощи у сотрудников своего вуза или пообщаться с другими студентами. Возможно, кто-то знает о подходящей вакансии.

Пользуйтесь онлайн-платформами. Если вы проходите обучение в Великобритании, обратите внимание на сервисы для поиска работы StudentJob, Fish4Jobs.

Составьте список компаний, где вам было бы интересно пройти практику. Найдите в интернете контакты отдела кадров (электронная почта или номер телефона) и обратитесь туда.

Важная информация о резюме и собеседовании

Прежде чем составлять резюме и подавать свою заявку, тщательно изучите “рабочий стиль” страны. В Скандинавии успешные кандидаты спокойны и иногда даже занижают свои способности, а в Америке от лучших претендентов ждут активности и уверенности в себе. Изучите несколько резюме, выставленных в сети. Обратите внимание на стиль оформления, количество информации, наличие фото и пр.

Не бойтесь подавать заявки на вакансии, где указанные требования к кандидатам несколько выше ваших умений. Вы можете поразить интервьюера знаниями в своей области, личностными качествами или даже харизмой. Обязательно говорите об опыте изучения английского за рубежом (курсы, колледж, дополнительные занятия в вузе), полученных грантах или стипендиях, опыте работы по специальности.

Во время интервью будьте честными и открытыми. Не стесняйтесь говорить о тех навыках, которые хотелось бы развить на новом месте службы, и задавать работодателю вопросы о компании.

Как учиться за рубежом и работать: советы для украинцев - фото 192946

Советы, как учиться и работать за границей

  • Перед трудоустройством уточните, сколько часов в неделю можно работать по условиям визы. Не стоит превышать положенное количество времени, поскольку ценой такого поступка станет депортация.
  • Большинство предложений для студентов неоплачиваемые, но это хороший шанс получить практический опыт и изучить свою специальность изнутри. Для того чтобы покрывать стоимость учебы или личные расходы, больше работайте на сезонных подработках. По условиям большинства стран в каникулярное время разрешен полный рабочий день.
  • Относитесь серьезно к своим поручениям — стажерам дают несложные задачи, но и к ним следует подходить ответственно. Многие студенты после окончания вуза остаются работать в фирме, где стажировались. Поэтому подработка — хороший шанс заявить о себе.
  • Планируйте свое время, изучайте приемы тайм-менеджмента и не бойтесь просить о помощи с учебой у преподавателей или друзей. На первом месте должно оставаться обучение, поэтому тщательно готовьтесь к экзаменам и самостоятельным работам.
  • И напоследок, не забывайте отдыхать! Одновременные учеба и работа за рубежом не должны быть изнурительными. Находите время на прогулки, посиделки с друзьями, путешествия или просмотр любимых сериалов. Тогда обучение и стажировка станут приятным воспоминанием о студенческой жизни.
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