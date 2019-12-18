Как учиться за рубежом и работать: советы для украинцев

Уехать за границу на учебу и подрабатывать при этом вполне реально

Стажировка во время обучения за границей — это шанс не только подзаработать, но и получить европейский опыт работы.

Сочетание практики и учебы может показаться сложным, но на самом деле это реально.

Как успевать все и где искать подработку за рубежом

Задумываться о подработке стоит уже на этапе поступления в вуз. В первый год можно устроиться на работу в кампусе — всегда есть открытые вакансии для работников кафе, помощников в библиотеке и пр. Это хороший шанс попрактиковать английский за рубежом и получить хотя бы минимальный опыт работы.

После 1-2 курса университета следует искать предложения по своей специальности. Высшее образование за рубежом — это отличный пункт в будущем резюме, но лучше, если теоретические навыки будут подкрепляться практическими.

В Европе распространен поиск сотрудников через LinkedIn. Создайте профиль и резюме на этой платформе, сообщите о поиске работы. В целом не стесняйтесь использовать соцсети в процессе трудоустройства.

Другой вариант — попросить о помощи у сотрудников своего вуза или пообщаться с другими студентами. Возможно, кто-то знает о подходящей вакансии.

Пользуйтесь онлайн-платформами. Если вы проходите обучение в Великобритании , обратите внимание на сервисы для поиска работы StudentJob, Fish4Jobs.

Составьте список компаний, где вам было бы интересно пройти практику. Найдите в интернете контакты отдела кадров (электронная почта или номер телефона) и обратитесь туда.

Важная информация о резюме и собеседовании

Прежде чем составлять резюме и подавать свою заявку, тщательно изучите “рабочий стиль” страны. В Скандинавии успешные кандидаты спокойны и иногда даже занижают свои способности, а в Америке от лучших претендентов ждут активности и уверенности в себе. Изучите несколько резюме, выставленных в сети. Обратите внимание на стиль оформления, количество информации, наличие фото и пр.

Не бойтесь подавать заявки на вакансии, где указанные требования к кандидатам несколько выше ваших умений. Вы можете поразить интервьюера знаниями в своей области, личностными качествами или даже харизмой. Обязательно говорите об опыте изучения английского за рубежом (курсы, колледж, дополнительные занятия в вузе), полученных грантах или стипендиях, опыте работы по специальности.

Во время интервью будьте честными и открытыми. Не стесняйтесь говорить о тех навыках, которые хотелось бы развить на новом месте службы, и задавать работодателю вопросы о компании.

Советы, как учиться и работать за границей