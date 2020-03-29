Как совместить пребывание на карантине с легальным просмотром фильмов и ТВ

Стриминговые сервисы помогут скоротать время и смотреть фильмы в отличном качестве

После объявления властями Украины о начале карантина из-за пандемии коронавируса вопросы развлечения в домашних условиях для многих желающих помочь себе и государству стали чрезвычайно актуальными. Но что делать, когда компьютерные игры уже надоели, а в быту уже не осталось не сделанных дел.

Как бы странно это ни звучало, на выручку может прийти телевизор, ведь большинство украинцев прогрессивных взглядов населения уже и забыло о том, что можно посмотреть что-то кроме футбола. В таком случае ТВ может стать неплохим развлечением.

Правда, с учетом недавно введенной кодировки каналов, получить к ним доступ можно лишь купив тюнер или оформив подписку на сервисы типа Sweet.tv. И то, и другое, стоит вполне недорого, но специальные приставки отличаются значительно более урезанным функционалом по сравнению с подписками на профильные сервисы.

Плюсы услуг компании SWEET.TV по сравнению с обычным смарт ТВ

Во-первых, если приставка или встроенная функция Smart TV дают возможность использовать телевизор как чрезвычайно слабый ноутбук с возможностью проигрывания видео в крутых форматах HD или 4K, они никак не открывают доступа к просмотру всех желаемых фильмов и сериалов в хорошем качестве, да и вообще легальным образом. При использовании android-тюнера смотреть длинный метр и сериалы придется абсолютно пиратским способом. Или же дополнительно покупать подписку на различные сервисы.

Компания "Свит ТВ" помимо возможности просмотра 250 телеканалов предлагает еще и легальный доступ к огромной библиотеке контента. В зависимости от тарифа, пользователи могут открыть для себя до 6500 фильмов, а также весь контент популярного сервиса "Амедиатека", который уж точно позволит без скуки провести неделю-другую.

Более того, подписка дает возможность не только смотреть телеканалы и другой контент с компьютеров, ноутов и мобильных, но и открывает дополнительную возможность качать фильмы. Даже на продукцию Apple. C помощью мобильного приложения любой клиент SWEET.TV с айфоном может закачать себе на смартфон любое доступное видео и смотреть его в режиме оффлайн. А это, согласитесь, может выручать не только в условиях карантина.

Как подключиться к сервису онлайн ТВ?

В данный момент у компании действуют две акции по подключению - бесплатный доступ ко всем услугам на неделю, а также месячная подписка за одну гривну. В остальном же, для обычных телевизоров, понадобится подключение к интернету и приставка, а для Смарт - просто заполнить онлайн-договор, пополнять счет и настроить гаджеты согласно инструкции.