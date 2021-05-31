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Как снизить расходы на электроэнергию на предприятии?

22:06
Как снизить расходы на электроэнергию на предприятии? - фото 1

Неразумное потребление электроэнергии приводит не только к увеличению финансовых затрат, но и тормозит развитие промышленного предприятия. Использование всего нескольких методов повышения энергоэффективности может существенно сократить расходы на производстве.

Мы коснемся основных способов снижения потребления электроэнергии и расскажем, почему промышленная солнечная электростанция – лучшее решение данной проблемы в 2021 году. Данная информация была предоставлена ведущими экспертами сферы возобновляемой энергии в Украине – компанией "DELA Energy Systems".

Оптимизация технического компонента

Именно производственная техника является главным потребителем электроэнергии на предприятии, это могут быть насосы, двигатели, компрессоры и многое другое. Что можно сделать?

  • Модернизируйте электрооборудование или приобретите более современное;
  • Оптимизируйте режим работы электроприборов – не допускайте, чтобы одна машина работала на 10%, а другая на 80%;
  • Создайте на 100% оптимальные условия для работы оборудования (исключить перегревы, скачки напряжения и прочее).

Обновите электрическую сеть и освещение:

  • Установите преобразователь частоты;
  • Заменить лампы накаливания на светильники с лампами дневного света/светодиодами;
  • Установите датчики движения/реле, которые позволят выключать свет при отсутствии рабочих;
  • Исключите максимум электроприборов, не относящихся к производству.

Как снизить расходы на электроэнергию на предприятии? - фото 208110

Хозяйственно-организационные мероприятия

Организационные моменты также сильно влияют на количество потребляемой электроэнергии. Можно воспользоваться такими фишками:

  • Назначьте человека, ответственного за электрохозяйство. Он будет заниматься контролем качества технического обслуживания и ремонта оборудования, проверкой изоляции и заземления, расчетом потребления энергии, разработкой новых мероприятий для снижения расходов энергии;
  • Окрасьте стены и потолки в светлые тона, это может сэкономить до 15% электроэнергии;
  • Содержите в чистоте осветительное оборудование и окна.

Дополнительные меры

  • Используйте компьютерную технику правильно, установите на всех машинах автоматический спящий режим, мелкую технику, которая потребляет электричество даже в режиме ожидания лучше отключить;
  • Обязательно ведите ежемесячный учет потребления электроэнергии;
  • Перейдите на полностью автономное энергообеспечение – оборудуйте предприятие промышленной солнечной электростанцией.

Промышленная солнечная электростанция

Можно ли совсем не платить за электричество? В теории да, это позволяет делать промышленная солнечная электростанция. В чем её суть? Станция состоит из множества солнечных панелей, которые трансформируют энергию солнца в электрический ток, далее она поступает в инвертор, который в свою очередь преобразует постоянный ток в переменный.

Электростанция может быть установлена на крышу, фасад здания, различные навесы и прочее. Для обеспечения технологических процессов на предприятии обычно создаются проекты не менее 100 кВт. В зависимости от типа производства, Вы можете выбрать сетевой, автономный или гибридный вариант станции.

Промышленная солнечная электростанция на сегодняшний день является самым оптимальным методом снижения расходов на электроэнергию. Такие проекты окупаются в среднем от 4 до 6 лет, а следующие 25-30 лет Ваше предприятие находится на автономном энергообеспечении. Если Вы хотите узнать больше о возможностях промышленной солнечной электростанции обратитесь к специалистам "DELA Energy Systems" на сайте компании или по телефону +38-095-300-50-50.

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