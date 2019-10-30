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Как разобраться в линейке смартфонов Lenovo: инструкция от экспертов Киевстар

15:00
Среди линейки смартфонов Lenovo - гаджеты на любой вкус - фото 1
Среди линейки смартфонов Lenovo - гаджеты на любой вкус

В модельном ряду даже одного современного производителя смартфонов можно легко запутаться. Неподготовленный человек видит набор букв и цифр и не всегда может быстро понять, к какому сегменту отнести тот или иной гаджет.

Из-за этого приходится тратить много времени на изучение технических характеристик и просмотр тех линеек, которые не интересны.

Специалисты интернет-магазина Киевстар рассказали, что большинство клиентов, которые выбирают себе смартфон Lenovo, сталкиваются именно с такой ситуацией. Мы решили ее немного поправить и рассказать, как быстро разобраться в маркировке бренда.

А-класс – бюджетно и функционально

Как разобраться в линейке смартфонов Lenovo: инструкция от экспертов Киевстар - фото 190409

В названии каждого смартфона китайского вендора присутствует буква и цифровое обозначение после нее. Именно на буквы нужно ориентироваться при выборе техники. Модели, у которых в наименовании присутствует буква «А» относятся к бюджетному сегменту, где ради привлекательной цены пришлось пойти на определенные компромиссы в функциональности.

Например, в популярном A1000 "Леново" установили:

  • небольшой экран на 4 дюйма с крупными рамками;
  • основную камеру на 5 МП и фронталку на 0,3 МП;
  • аккумулятор в 2050 мА*ч;
  • 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

По меркам 2019 года это довольно скромные параметры, которые, однако, вполне нормально позволяют работать в интернете через браузер, пользоваться мессенджерами, соцсетями и просматривать видео на YouTube. Если вам нужен надежный рабочий помощник – присмотритесь к А-серии.

S-класс – стильно и современно
Как разобраться в линейке смартфонов Lenovo: инструкция от экспертов Киевстар - фото 190410

Идеальный баланс между стилем и функциональностью имеют модели с буквой «S» в названии. В них производитель устанавливает не только мощное «железо» и хороший дисплей, но и работает над дизайном. Например, «Леново» S5, имеет достаточно узнаваемую внешность со сдвоенной фронтальной камерой, дактилоскопическим датчиком на задней панели и небольшими рамками вокруг дисплея.

Кроме внешнего вида в таких смартфонах обычно устанавливают:

  • качественные HD-дисплеи;
  • хорошие основные камеры на 8-13 МП;
  • мощный чипсет и достаточное количество оперативной памяти.

К-класс – профи уровень по доступной цене

Как разобраться в линейке смартфонов Lenovo: инструкция от экспертов Киевстар - фото 190411

Если вы хотите иметь высокую производительность, советуем купить смартфон в интернет-магазине Киевстар с маркировкой "К" в названии. Эта линейка относится к профессиональному сегменту, который отличается:

  • улучшенной автономностью за счет объемного аккумулятора;
  • качественной картинкой, благодаря дисплею с высоким разрешением;
  • мощным чипсетом от Qualcomm.

Со смартфоном К-класса можно смело играть в требовательные онлайн-игры, запускать трансляции и просматривать видео в очень высоком качестве. Топовое «железо» позволит работать с устройством без тормозов и зависаний.

P-класс – флагманская мощность и производительность

Как разобраться в линейке смартфонов Lenovo: инструкция от экспертов Киевстар - фото 190412

Ну и куда же в 2019 году без флагманов. У Lenovo они получают обозначение «P», за которым скрываются самые оптимальные для современного пользователя девайсы с новым функционалом.
В P-серии имеются:

  • функция быстрой зарядки;
  • аккумулятор увеличенной емкости;
  • яркий и контрастный AMOLED дисплей;
  • мощный процессор Qualcomm Snapdragon.

В ассортименте «Леново» каждый может найти для себя оптимальную модель смартфона. Компания не производит супер дорогие флагманы, а делает массовый продукт с отличными характеристиками. Именно поэтому бренд пользуется такой популярностью.

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