Как разобраться в линейке смартфонов Lenovo: инструкция от экспертов Киевстар
В модельном ряду даже одного современного производителя смартфонов можно легко запутаться. Неподготовленный человек видит набор букв и цифр и не всегда может быстро понять, к какому сегменту отнести тот или иной гаджет.
Из-за этого приходится тратить много времени на изучение технических характеристик и просмотр тех линеек, которые не интересны.
Специалисты интернет-магазина Киевстар рассказали, что большинство клиентов, которые выбирают себе смартфон Lenovo, сталкиваются именно с такой ситуацией. Мы решили ее немного поправить и рассказать, как быстро разобраться в маркировке бренда.
А-класс – бюджетно и функционально
В названии каждого смартфона китайского вендора присутствует буква и цифровое обозначение после нее. Именно на буквы нужно ориентироваться при выборе техники. Модели, у которых в наименовании присутствует буква «А» относятся к бюджетному сегменту, где ради привлекательной цены пришлось пойти на определенные компромиссы в функциональности.
Например, в популярном A1000 "Леново" установили:
- небольшой экран на 4 дюйма с крупными рамками;
- основную камеру на 5 МП и фронталку на 0,3 МП;
- аккумулятор в 2050 мА*ч;
- 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.
По меркам 2019 года это довольно скромные параметры, которые, однако, вполне нормально позволяют работать в интернете через браузер, пользоваться мессенджерами, соцсетями и просматривать видео на YouTube. Если вам нужен надежный рабочий помощник – присмотритесь к А-серии.
S-класс – стильно и современно
Идеальный баланс между стилем и функциональностью имеют модели с буквой «S» в названии. В них производитель устанавливает не только мощное «железо» и хороший дисплей, но и работает над дизайном. Например, «Леново» S5, имеет достаточно узнаваемую внешность со сдвоенной фронтальной камерой, дактилоскопическим датчиком на задней панели и небольшими рамками вокруг дисплея.
Кроме внешнего вида в таких смартфонах обычно устанавливают:
- качественные HD-дисплеи;
- хорошие основные камеры на 8-13 МП;
- мощный чипсет и достаточное количество оперативной памяти.
К-класс – профи уровень по доступной цене
Если вы хотите иметь высокую производительность, советуем купить смартфон в интернет-магазине Киевстар с маркировкой "К" в названии. Эта линейка относится к профессиональному сегменту, который отличается:
- улучшенной автономностью за счет объемного аккумулятора;
- качественной картинкой, благодаря дисплею с высоким разрешением;
- мощным чипсетом от Qualcomm.
Со смартфоном К-класса можно смело играть в требовательные онлайн-игры, запускать трансляции и просматривать видео в очень высоком качестве. Топовое «железо» позволит работать с устройством без тормозов и зависаний.
P-класс – флагманская мощность и производительность
Ну и куда же в 2019 году без флагманов. У Lenovo они получают обозначение «P», за которым скрываются самые оптимальные для современного пользователя девайсы с новым функционалом.
В P-серии имеются:
- функция быстрой зарядки;
- аккумулятор увеличенной емкости;
- яркий и контрастный AMOLED дисплей;
- мощный процессор Qualcomm Snapdragon.
В ассортименте «Леново» каждый может найти для себя оптимальную модель смартфона. Компания не производит супер дорогие флагманы, а делает массовый продукт с отличными характеристиками. Именно поэтому бренд пользуется такой популярностью.