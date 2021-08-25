Как пригнать электромобиль из США в Украину

Прежде чем погрузиться в изучение вопроса по теме: как пригнать электромобиль из США в Украину, не помешает еще раз сравнить его с привычными авто с двигателями внутреннего сгорания. Для чего? Чтобы еще раз убедиться в выгодном вложении денег в машину будущего.

Электромобили, в отличие от классических авто, работают от аккумулятора и без коробки передач. Они тихие, мобильные и экономичные. Если детальнее, то в списке преимуществ электрокаров:

выгодное обслуживание (расходы на топливо и содержание по сравнению с обычным автомобилем ниже в среднем в 10 раз);

льготные парковки;

надежность (электромобили не так часто ломаются, в них меньше активно изнашиваемых деталей);

техобслуживание проводится реже и стоить будет дешевле (замена масла, тормозных колодок, салонного фильтра — не ранее чем через 40 тыс. километров);

безопасность (меньше рисков получить травмы из-за отсутствия КПП и ДВС);

экологичность (не загрязняют атмосферу выхлопными газами);

тихая езда;

приятное и динамичное управление.

Проблема быстрой деградации батареи в электрокарах с каждым годом решается. Например, на батарею для Nissan Leaf 2016 производитель уже дает 8 лет гарантии.

Этапы пригона электрокаров в Украину

Покупать новый или подержанный электромобиль в Украине невыгодно, так как почти все автомобили, представленные в наличии на первичном или вторичном украинском рынке, продаются с наценкой от посредников. Перегон машин из США и ЕС — реальный способ сэкономить до 20%-30% при минимальном участии в покупке, оформлении и транспортировке.

Покупка электрокара из США с доставкой в Украину с опытной командой PLC Group проходит в несколько этапов:

клиент выбирает авто сам на аукционе или поручает это сделать опытным специалистам компании;

проверка машины по вин-коду;

участие в торгах или мгновенная покупка;

оплата лота;

транспортировка электромобиля;

встреча груза в Украине, разгрузка;

растаможка; (*посчитать стоимость расстаможки)

сертификация и оформление (регистрация, получения номеров)

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В Украине машина доставляется до адресата, если есть повреждения, организуется доставка эвакуатором.

С 2018 года электромобили при ввозе в Украину освобождены от НДС 20% согласно закону 8487/8488 до 2022 года, поэтому имеет смысл организовать доставку, до того как закон перестанет действовать.

Во сколько обойдется пригнать электрокар под ключ — расчет на примере Ниссан Лиф 2015 года

Допустим, что выбор пал на электрокар Ниссан Лиф 2015 из США с покупкой на аукционе в США и доставкой в Украину. Рассчитаем его стоимость со всеми платежами, если оформлением и пригоном будет заниматься компания PLC Group.

Предположим, что текущая ставка на аукционе — 5 тысяч долларов. Комиссия аукциона — еще $ 683, экспортное оформление обойдется в $250.

Погрузка в контейнер и услуги компании — $100 и $500 соответственно.

Итого первый этап: расходы вместе с оплатой стоимости электрокара — $6 533.

Этап второй — доставка и растаможка. Расходы:

Цена доставки: $1390.

Услуги экспедитора: $400.

Услуги таможенного брокера: $400.

Год выпуска — 2015, мощность — 100 кВт, таможенный платеж — $100.

Итого общая стоимость доставки и растаможки: $2290.

Этап третий — регистрация и сертификация:

оплата в пенсионный фонд — $205;

сертификация и постановка на учет — $450.

Итого: $655.

Подбиваем общую сумму пригона, растаможки, услуг компании PLC Group, брокеров с учетом первоначальной цены электрокара и получаем, что Ниссан Лиф 2015 в хорошем состоянии обойдется в $9478 с оформлением и доставкой под ключ, что в среднем на 2-3 тысячи долларов дешевле, чем купить такой же в Украине.

Добавим, что прежде чем купить лот, компания проверяет вин-код машины по базе, поэтому неприятных сюрпризов не будет.