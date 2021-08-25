Как пригнать электромобиль из США в Украину
Прежде чем погрузиться в изучение вопроса по теме: как пригнать электромобиль из США в Украину, не помешает еще раз сравнить его с привычными авто с двигателями внутреннего сгорания. Для чего? Чтобы еще раз убедиться в выгодном вложении денег в машину будущего.
Электромобили, в отличие от классических авто, работают от аккумулятора и без коробки передач. Они тихие, мобильные и экономичные. Если детальнее, то в списке преимуществ электрокаров:
- выгодное обслуживание (расходы на топливо и содержание по сравнению с обычным автомобилем ниже в среднем в 10 раз);
- льготные парковки;
- надежность (электромобили не так часто ломаются, в них меньше активно изнашиваемых деталей);
- техобслуживание проводится реже и стоить будет дешевле (замена масла, тормозных колодок, салонного фильтра — не ранее чем через 40 тыс. километров);
- безопасность (меньше рисков получить травмы из-за отсутствия КПП и ДВС);
- экологичность (не загрязняют атмосферу выхлопными газами);
- тихая езда;
- приятное и динамичное управление.
Проблема быстрой деградации батареи в электрокарах с каждым годом решается. Например, на батарею для Nissan Leaf 2016 производитель уже дает 8 лет гарантии.
Этапы пригона электрокаров в Украину
Покупать новый или подержанный электромобиль в Украине невыгодно, так как почти все автомобили, представленные в наличии на первичном или вторичном украинском рынке, продаются с наценкой от посредников. Перегон машин из США и ЕС — реальный способ сэкономить до 20%-30% при минимальном участии в покупке, оформлении и транспортировке.
Покупка электрокара из США с доставкой в Украину с опытной командой PLC Group проходит в несколько этапов:
- клиент выбирает авто сам на аукционе или поручает это сделать опытным специалистам компании;
- проверка машины по вин-коду;
- участие в торгах или мгновенная покупка;
- оплата лота;
- транспортировка электромобиля;
- встреча груза в Украине, разгрузка;
- растаможка; (*посчитать стоимость расстаможки)
- сертификация и оформление (регистрация, получения номеров)
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В Украине машина доставляется до адресата, если есть повреждения, организуется доставка эвакуатором.
С 2018 года электромобили при ввозе в Украину освобождены от НДС 20% согласно закону 8487/8488 до 2022 года, поэтому имеет смысл организовать доставку, до того как закон перестанет действовать.
Во сколько обойдется пригнать электрокар под ключ — расчет на примере Ниссан Лиф 2015 года
Допустим, что выбор пал на электрокар Ниссан Лиф 2015 из США с покупкой на аукционе в США и доставкой в Украину. Рассчитаем его стоимость со всеми платежами, если оформлением и пригоном будет заниматься компания PLC Group.
- Предположим, что текущая ставка на аукционе — 5 тысяч долларов. Комиссия аукциона — еще $ 683, экспортное оформление обойдется в $250.
- Погрузка в контейнер и услуги компании — $100 и $500 соответственно.
Итого первый этап: расходы вместе с оплатой стоимости электрокара — $6 533.
Этап второй — доставка и растаможка. Расходы:
- Цена доставки: $1390.
- Услуги экспедитора: $400.
- Услуги таможенного брокера: $400.
- Год выпуска — 2015, мощность — 100 кВт, таможенный платеж — $100.
Итого общая стоимость доставки и растаможки: $2290.
Этап третий — регистрация и сертификация:
- оплата в пенсионный фонд — $205;
- сертификация и постановка на учет — $450.
Итого: $655.
Подбиваем общую сумму пригона, растаможки, услуг компании PLC Group, брокеров с учетом первоначальной цены электрокара и получаем, что Ниссан Лиф 2015 в хорошем состоянии обойдется в $9478 с оформлением и доставкой под ключ, что в среднем на 2-3 тысячи долларов дешевле, чем купить такой же в Украине.
Добавим, что прежде чем купить лот, компания проверяет вин-код машины по базе, поэтому неприятных сюрпризов не будет.