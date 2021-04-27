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Как правильно выбрать расположение арендуемого помещения?

17:13
Как правильно выбрать расположение арендуемого помещения? - фото 1

Если бизнес предполагает наличие офиса для сотрудников, склада для товаров или магазина с витринами, значит необходимо начинать поиск коммерческой недвижимости.

Одним из главных критериев при выборе данного объекта является расположение – аренда помещений в Днепре от Alef Estate в правильной локации станет ключом к успеху вашего бизнеса.

Основные критерии выбора

Как правильно выбрать расположение арендуемого помещения? - фото 207820

Существует несколько показателей для оценки расположения того или иного объекта. Речь идет о:

  • Транспортной доступности. Если рядом есть парковки и остановки общественного транспорта, значит можно будет рассчитывать на неплохой трафик.
  • Расположении конкурентов. Не стоит бояться размещать точку недалеко от конкурентов, если есть что предложить клиентам.
  • Специфике района. В спальных районах, например, лучше продавать повседневные товары, в центральных же размещаются магазины повышенного ценового сегмента.
  • Целевой аудитории. Важно спрогнозировать, какое количество человек сможет прийти к вам и при каких обстоятельствах они будут это делать.
  • Начав сотрудничество с девелопером Alef Estate, не составит труда выбрать помещение для аренды в той локации, которая идеально подойдет для развития и ведения конкретного бизнеса.
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