Как правильно выбрать чемодан для ручной клади

Люди, которые хотя бы один раз летали самолетом, знают, что такое ручная кладь, однако не все знают, что существует два ее типа. Первый - это то, что попадает в багажный отсек, второй - то, что можно взять в салон.

И ту важно не превысить не только вес багажа, но и его объем, поскольку легкий, но большой чемодан, например, просто не поместится на предназначенную для него полку. Так что авиакомпании строго следят за толщиной таких сумок и чемоданов, хотя требования к ним у них и разные. Но в среднем высота чемодана, которые берется в салон, не должна превышать 40 сантиметров, а толщина - 20 сантиметров. Такая ручная кладь не вызывает проблем.

На что опираться при выборе чемодана

Если путешественник собирается взять его с собой и поместить на багажную полку, то главным критерием буде размер, однако единственным он точно не является. Также следует обращать внимание на:

наличие/отсутствие карманов;

материал верха;

колеса (они должны быть качественными);

ручку;

внешний вид.

Если покупатель учтет все эти факторы, то он сможет выбрать самое комфортное для себя изделие и при этом совершенно не переживать еще несколько лет, даже при условии активного использования. И одним из самых важных среди них является материал верха, который должен эстетично выглядеть и при этом быть устойчивым к повреждениям.

Так, чемодан может быть обтянут кожей или экокожей, быть просто пластиковым, причем последний вариант наиболее популярен, поскольку он легко очищается и минимально царапается, правда, на нем не будет внешних карманов и обойдется такая вещь довольно дорого, хотя в итоге полностью оправдает свою стоимость.

Некоторые также выбирают тканевые чемоданы - тут перед покупателем открываются практически бескрайние эстетические просторы и он может надеяться на то, что ткань, которая использована для обтягивания чемодана, достаточно износостойкая, правда, при условии, что произведена такая ручная кладь известным брендом.

Что касается остального, то наибольшейпрактичостью отличаются двухколесные изделия с металлической ручкой, которые удобно возить и которые при этом не слишком много весят.

Но вне зависимости от того, какой тип ручной клади выбран в итоге, действительно важно обратить внимание на надежного производителя, который предлагает гарантию на свои изделия и предлагает широкий ассортимент разнообразных чемоданов, которые могут понравиться потребителю.