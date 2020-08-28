Как правильно выбирать кровать для сна?

Ночной отдых бесценен, поскольку от качества сна зависит здоровье и трудоспособность человека. В большинстве случаев спальное место обеспечивает такая мебель, как кровать, если речь идёт о спальне.

Купить кровать https://fayni-mebli.com/кровати.html сегодня не составит труда. Достаточно выбрать позицию на сайте и оформить заказ. При этом важно уметь точно выбирать изделие данного типа, поскольку от правильности выбора зависит удобство и долговечность матраца, а также надёжность самой конструкции.

Факторы выбора

Прежде чем принимать решение о покупке, важно проанализировать рынок кроватей в Киеве, руководствуясь определёнными знаниями. В Украине кровать купить несложно, намного сложнее сделать правильный выбор, дабы не жалеть о покупке в дальнейшем.

Основные критерии выбора данного изделия:

габариты;

количество мест;

материал каркаса;

матрас;

спинка.

Часть этих факторов носит практический характер (габариты и материалы), другая часть отвечает за декоративный аспект (спинка), третья охватывает вопросы комфорта (матрас и количество мест).

Габариты

Размер кровати может иметь решающее значение в условиях дефицита места в спальне. Сегодня можно купить кровать в Украине любых габаритов, зависимо от площади целевого помещения. Стандартные размеры кроватей:

ширина 95 см. для одноместных;

ширина 170 см. для двуместных;

ширина 120-140 см. для полуторных.

Длина корпуса обычно составляет 190-200 см. Выбирать следует исходя из количества предполагаемых пользователей, а также учитывать их индивидуальные требования.

Количество спальных мест

Здесь рассмотрим более подробно, в каких случаях уместно выбирать кровать с несколькими спальными зонами.

Односпальные конструкции рассчитаны на одного человека, в том числе к данной категории относятся все детские кровати.

Если одного спального места недостаточно, полуторная конструкция станет оптимальным решением для любителей спать просторно. Двуспальные кровати предназначены для семейных пар.

Материалы

Каркас кровати обычно сделан из натурального дерева, металла или ДСП. Именно материал изготовления формирует цену изделия. Натуральный массив всегда самый дорогостоящий, металл занимает средний ценовой сегмент, а ДСП является бюджетным решением.

Матрас

Главная составляющая кровати, отвечающая непосредственно за комфорт – это матрас. Матрас следует выбирать на основании степени его жёсткости. Также предстоит выбор между пружинным блоком и наполнителем. Здесь всё индивидуально и по вкусу – кому-то нравится упругость и основательность пеноблока ППУ, другие предпочитают купить кровать на основе пружин Pocket Spring с их характерным амортизирующим эффектом.

Спинка

Единственный элемент в конструкции кровати, отвечающий за декоративный аспект. Спинка формирует эстетическую ценность конструкции, благодаря ей изделие приобретает определённый стиль.

Где купить?

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Для покупки достаточно выбрать товар на сайте и оформить заказ в несколько кликов. Либо связаться с представителями ФМ по телефону, указав менеджеру код товара. Следует также отметить очень большой ассортимент плюс возможность доставки по Киеву и всей территории Украины.