Как получить займ с автоматическим одобрением в Украине?

14:00 19 июля,

Онлайн-кредитование в 2020 году – это один из самых популярных способов финансирования не только в Украине, но и во всем мире. Вместе с ростом популярности, увеличивается конкуренция на рынке за клиентов и технологии борьбы за них.

В результате чего компании внедряют инновации, обучают скоринговые-программы и выдают автоматические займы на карту. Это позволяет в любое время суток обрабатывать неограниченное количество заявок без присутствия человеческого фактора, всю работу делает скоринговая система по определенному алгоритму.

Как оформить кредит с автоматическим одобрением

Займ с автоматическим одобрением можно оформить онлайн в микрофинансовых организациях (МФО), они работают круглосуточно. Для оформления клиенту необходимо выбрать МФО с выгодными условиями и услугой автопринятия решений по займам. Рекомендуется воспользоваться сервисом подбора кредитных предложений, указав в нем необходимую сумму, срок и другие условия. Займ оформляется за 30 минут с парой скан-копий документов.

Документы и данные для оформления заявки

Обычно для оформления кредита «до зарплаты» достаточно пары документов и немного личных данных:

Паспорт гражданина Украины (скан-копия);

ИНН (скан-копия);

Номер мобильного телефона (для подтверждения заявки);

Номер лично банковской карты (для зачисления средств).

Также необходим доступ в Интернет, так как вся операция проходит онлайн.

Ограничения и максимальная сумма

Займы с автоматическим одобрением доступны для всех клиентов, в том числе с плохой кредитной историей. Но если они берут их впервые – сумма будет ограничена. Обычно первый микрозайм не превышает сумму в 100-5000 грн. Если заемщик вовремя выплачивает задолженности, для него будут доступны повышенные микрозаймы с быстрым одобрением до 15 тыс. грн.

Срок кредитования

Автоматический займ ограничен по сроку, обычно клиенты берут небольшие суммы на срок от 1 дня, до 2-х месяцев. Долгосрочные потребительные займы выдаются только в банках.

Процентная ставка

Процентная ставка на займ онлайн начинается от 0,5% в сутки и доходит до 2,9%. Некоторые компании предлагают новым клиентам оформить беспроцентный автоматический займ на карту под 0,1% в сутки. Все эти предложения описаны на официальных сайтах финансовых компаний.

Популярные МФО Украины

В Украине сотни микрофинансовых лицензированных организаций, как проверенных, так и с плохой репутацией. Рассмотрим несколько самых популярных:

И ряд других компаний, условиях которых поможет отыскать платформа по подбору кредитных предложений.

Кто может оформить автоматический займ на карту

Для этого необходимо быть совершеннолетним гражданином Украины. Этого в большинстве случаев достаточно. Микрозамы также доступны для клиентов:

С плохой кредитной историей;

Без официального трудоустройства;

Студентам;

Пенсионерам;

Домохозяйкам.

В этой статье мы ответили на вопрос, где взять кредит в Украине с автоодобрением. Это довольно просто, главное знать, как найти кредитное предложение, какие документы для этого нужны и что требуется от заемщика.