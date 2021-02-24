Как организовать доставку с официального сайта H&M

H&M — известный шведский бренд, который выпускает одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома. В настоящее время в Украине всего четыре брендовых магазина, которые работают в торгово-развлекательных центрах Киева.

Если вы стремитесь экономить, не жертвуя качеством, заказывайте продукцию на официальном сайте H&M в США. Интернет-площадка привлекает изобилием предложений и доступными ценами. Почему выгодно заказывать за океаном, и как покупать на американском сайте с доставкой в Украину?

Доставка товаров из США: выгодно ли?

Онлайн-шопинг — лучшее решение во время пандемии, а заказывать товары в США — один из способов экономить бюджет. Даже с учетом пересылки стоимость продукции в американских интернет-магазинах ниже, чем в Украине.

Еще одно неоспоримое преимущество — регулярные распродажи и акции. В канун праздников и в период смены коллекций товары продаются с внушительной скидкой. Некоторая продукция всегда есть на «сейле», поэтому ждать исключительного случая, чтобы купить одежду или обувь по привлекательной цене, не придется. Постоянных покупателей часто поощряют различными «плюшками» вроде бесплатной доставки при покупке на определенную сумму. К тому же, ассортимент в магазинах H&M (Украина) менее разнообразен, чем в США, где можно приобрести эксклюзивные товары, которые попросту не представлены на украинской торговой арене.

Как заказывать одежду и обувь на сайте H&M

Общий принцип работы сайта «Эйч Энд Эм» не отличается от подобных интернет-площадок. На стартовой странице содержится информация об актуальных акциях. В верхнем правом углу — вход в личный кабинет, список избранного и корзина. Языковая версия сайта — английская. Чтобы ускорить поиск в случае неуверенности в знаниях, можно воспользоваться переводчиком.

Прежде чем приступить к онлайн-шопингу, необходимо зарегистрироваться на сайте hm.com. Затем отправить товары, которые вам приглянулись, в корзину и перейти к заполнению формы заказа.

Отметим, что доставка посылки из-за океана может влететь в копеечку, поэтому лучше обратиться за помощью к посреднику. Рациональное решение — перевозка грузов Юкрейн Экспресс. Форвардинговая компания доставляет заказы самолетом или по морю в течение 3–42 дней. Платить налог с продаж не придется, а путь посылки можно отслеживать в личном кабинете на сайте форвардинговой компании. С Ukraine Express процесс покупок в США простой и доступный.