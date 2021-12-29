Как не обанкротиться на мобильной связи, уезжая за границу?

Сегодня никого не удивить наличием флагманского смартфона, который по сути является небольшим карманным компьютером.

Благодаря гаджетам мы можем осуществлять разные полезные действия: обзванивать близких людей и друзей, общаться с ними в мессенджерах и социальных сетях, читать книги, просматривать видеоклипы и слушать любимую музыку. Однако отправляясь в путешествие не каждый способен позаботится о такой вещи как интернет роуминг, который открывает перед нами много интересных возможностей.

Интернет роуминг - что это такое?

Для многих оставаться на связи, находясь за пределами страны, едва ли не самое главное условие для успешного путешествия. Одним важно поддерживать коммуникацию с партнерами и сотрудниками по работе, другим - необходима связь во время семейных поездок. Этот момент особенно важен для молодых семей с маленькими детьми, с которыми могут приключиться разные истории. Их решение может потребовать незамедлительных действий. Не говоря уже о банальном просмотре мультфильмов и игр с планшета или смартфона.

Роуминг - это предоставление оператором сотовой связи услуг, за пределами своей страны. Договариваясь с партнерами из других стран, мобильный оператор, для предоставления своих услуг, использует их базовые станции. Поэтому роуминговая связь стоит дороже обычной.

Как экономить на мобильной связи находясь за пределами своей страны?

Вы наверное наслышаны об историях, когда находясь за пределами страны, роуминг “съедал” все денежные средства на счете. Вот вам несколько простых уловок, которые помогут сэкономить деньги:

Отключив в своем смартфоне опцию передачи данных, вам будут доступны только телефонные звонки. Сторонние приложения не будут использовать мобильный интернет. Активация сотовой связи только для тех приложений, которые вы регулярно используете. В настройках смартфона заблокируйте доступ к интернету тем приложениям, которыми вы не планируете пользоваться во время заграничной поездки. Подключайте роуминговые тарифные пакеты. На время поездки отключите все автоматические обновления.

Такие простые действия помогут вам экономить средства, но при этом чувствовать себя максимально комфортно.