Как найти идеального репетитора?

Глубокие пробелы в знаниях в сочетании с недостатками школьной системы требуют дополнительного обучения для все большего количества учеников.

Последние годы показали, что репетиторство становится все более и более важным для все большего числа учеников. Около 70 процентов всех учеников нуждаются в дополнительных занятиях после школы. Причины, по которым репетиторство необходимо в первую очередь, сильно различаются и зависят от человека. Общее растущее давление на школьников не оставляет многим родителям иного выбора, кроме как вкладывать средства в репетиторство, чтобы помочь своим детям получить более высокие оценки.

Родители оплачивают уроки репетиторства своих детей по нескольким, часто совпадающим причинам. Прежде всего, они озабочены противодействием низкой успеваемости и плохим оценкам своих детей. Кроме того, родители хотят, чтобы их ребенок получил максимально возможную образовательную квалификацию, потому что они сочетают в себе ожидание хорошего образования и хорошо оплачиваемой работы. Некоторые родители также скептически относятся к тому, достаточно ли школы и учителя поддерживают их ребенка.

Времена, когда на уроки с репетитором отправляли только отстающих учеников, давно прошли. В конце концов, репетиторство - это гораздо больше, чем просто поддержка в борьбе с плохими оценками. Репетиторство предлагает всевозможные преимущества и даже может помочь ученику добиться больших успехов. За это отвечает личный наставник, которого родители выбирают для своего ребенка.

Лучшие способы, где можно найти репетитора

А где искать репетитора? Наиболее распространенная форма – просить совета у знакомых. Таких ситуаций много, и часто бывает достаточно распространить информацию среди близких, чтобы найти грамотного человека. Благодаря этому можно быстро и легко найти грамотного человека, важно только точно определить местонахождение. И это не только провинция, но и город, потому что репетиторы обычно проводят уроки только в пределах определенного района. Конечно, иногда ученик может съездить к учителю, но это может быть проблематично.

При поиске предложений таким способом можно сразу проверить стоимость часового урока и объем занятий. Часто репетиторы также готовятся к тестам и экзаменам, что особенно желательно для выпускников средней школы. Следует отметить, указывается ли в рекламе возрастной диапазон учеников, потому что некоторые репетиторы проводят уроки, например, только для старшеклассников или студентов. Что, если это не удастся?

Можно проверить местную рекламу с предложениями репетиторов, которые, среди прочего, можно найти в разделе «Услуги».

Сейчас номер один по количеству предложений – это Интернет. Вы можете найти репетитора как среди местных рекламных объявлений, так и на порталах, посвященных объявлениям о вакансиях, например на платформе Буки - https://buki.com.ua/ru/tutors/. В дополнение к активному поиску вы также можете добавить свою собственную рекламу, чтобы репетиторы сами отзывались.

Группы Facebook и сам Google также являются хорошим местом для поиска. У профессиональных преподавателей иногда есть свои собственные веб-сайты, которые вы можете найти с помощью поисковой системы. Если у кого-то есть собственный веб-сайт, это хороший сигнал, что вы имеете дело с человеком, который серьезно относится к этой теме, а не с тем, кто хочет подзаработать.

На что обратить внимание при выборе репетитора

А на что обращать внимание во время самих занятий? Как выбрать хорошего репетитора? Прежде всего, подумайте, как человек ответит на ваши вопросы. Выказывает ли он готовность объяснять вещи шаг за шагом или пытается как можно быстрее пройти все темы? Понятны ли его объяснения или кажется, что он не знает, что происходит?

Хороший репетитор также должен относиться к студентам индивидуально, например, путем подготовки или выбора таких тестовых вопросов и упражнений для своей собственной работы, которые ответят на вопросы, наиболее интересные для ученика. Хорошо, когда репетитор проявляет реальную приверженность знаниям и потребностям клиента.

Каким должен быть хороший репетитор?

Прежде всего, он должен обладать соответствующими компетенциями. Как это проверить? Часто внеклассные уроки проводят учителя, студенты и докторанты, которые много лет учились в этой области. Тогда в большинстве случаев вы можете быть уверены, что у них достаточно знаний.

Однако иногда наставником может быть человек, который хорошо разбирается в дисциплине, но не имеет подтверждения своей квалификации, например, студент. Чаще всего его можно найти по рекомендации, но если вы ищете в Интернете, стоит обратить внимание на то, как проходят первые несколько уроков. Если репетиторство проводится с ребенком, родители могут контролировать, как оно происходит, чтобы иметь возможность оценить, соответствуют ли предоставленные знания соответствующему уровню.

Главной чертой наставника должно быть терпение. Он не может повышать голос или говорить со своим учеником каким-либо неприятным образом, потому что это не только не принесет никаких результатов, но также может помешать дальнейшему обучению.

Репетитор должен уметь находить подходящие методы для обучения, поэтому он должен быть креативным и гибким.

Очень важно уметь хорошо объяснять. Есть люди, которые обладают большими знаниями и характеризуются даже ангельским терпением, но что делать, если они говорят на языке, совершенно непонятном для обывателя. Репетитор должен уметь поставить себя на место ученика и адаптироваться к его знаниям и способностям.

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