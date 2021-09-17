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Как креативно украсить елку к празднику: 7 интересных идей

Вчера, 17:00
Как креативно украсить елку к празднику: 7 интересных идей - фото 1

Наступает время, когда востребованной в интернете становится информация о способах украшения новогодней елки. Хозяйки и умелицы задумываются над тем, что нужно закупить к праздникам, чтобы создать в доме особую атмосферу.

Мы раскроем несколько интересных вариантов обустройства новогоднего дерева, которые будут нетривиальными.

Ленты и банты идут в ход

Не спешите доставать елочные игрушки с антресолей. В этом году они могут не понадобиться. Учтите, что 2022 — год Черного Водяного Тигра. Поэтому наряжать новогоднее дерево лучше в цветах водной стихии: серебристом, черном, синем, голубом, зеленом, бирюзовом. А всего-то придется купить ленты перечисленных оттенков. Используйте 2-3 цвета, чтобы создать гармоничную композицию. Можно просто обернуть новогоднее дерево лентами или навязать из них симпатичных бантов и украсить ветки. Дополнить украшения поможет елочная электрическая гирлянда. Получится стильный минимализм.

Просто гирлянды — тоже красиво

А можно использовать максимальное количество елочных гирлянд, чтобы украсить новогоднее деревце. Разместите их максимально плотно от ветки до ветки — и ваша елка заиграет волшебными огнями.

Совет: лучше использовать гирлянды одного цвета.

Цитрусовые

Живое дерево можно украсить и яркими цитрусовыми. Да, они не оттенка водной стихии. Зато создают яркое радужное настроение. Лучше взять маленькие недоспевшие мандаринки или апельсины. Методом прокола в них продевают тонкие ленточки или бечевку и подвешивают на ветки. В помещении с нормальной влажностью такое украшение сохранится до 10 дней. Потом придется снять и съесть.

Орехи и коричные палочки

Если предпочитаете экостиль для елочки, используйте грецкие орехи и коричные палочки. Понадобится клеевой пистолет, чтобы к орешкам прикрепить веревочки. Коричные палочки можно обвязывать лентой, сделать стильный бант и прикрепить к веткам.

Фото на память

Еще один вариант необычно нарядить новогоднее деревце — использовать добрые семейные и памятные фотографии. Распечатайте нужное количество штук в едином формате. С помощью дырокола сделайте отверстия в верхней части, проденьте ленту и закрепите фотографии на елке. Добавьте электрическую гирлянду, чтобы деревце сияло.

Ретроигрушки

Если хочется вернуться в детство, снова ощутить ту давно забытую атмосферу новогоднего праздника, доставайте с антресолей родительские елочные игрушки. Наверняка в каждом доме еще сохранились такие. Украшения можно разбавить самодельными гирляндами-цепочками из цветной бумаги. Это еще и прекрасный способ привлечь к работе детвору, позволить ребятам поучаствовать в творческом процессе и просто провести время всей семьей.

Максимум блеска

Для любителей блеска и перламутра — доставайте бусы, переливающиеся елочные шары с металлизированным напылением. Располагайте их на ветках новогоднего дерева максимально плотно, чтобы от сияния слепило глаза. Не стесняйтесь перебрать с украшениями. Красивого в этом случае много не бывает.

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