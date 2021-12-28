Как и где купить универсальный пульт

Наиболее популярным изобретением в сфере устройств дистанционного управления является пульт для телевизора, но изобретения в сфере таких устройств включают в себя также устройства для практически всей техники в доме, от пылесоса и кондиционера до телевизора и системы управления домом.

Такие устройства называются универсальными пультами.

Подбор универсального пульта к телевизору

Если говорить о классических пультах к телевизору, их без особого труда можно подобрать с помощью модели и маркировки. Пульты для телевизора купить в Киеве можно посетив специализированный магазин или заказав необходимую модель в онлайн-каталоге магазина электроники. В случаях когда маркировка устройства стерлась, а инструкция недоступна или же модель пульта слишком старая, можно решить проблему путем отбора универсального пульта. Универсальные пульты могут быть идеальным решением проблемы, если Вы выбираете пульт самостоятельно, без помощи специалиста, так как его параметры могут подходить для большинства моделей.

Разновидности универсальных пультов дистанционного управления

Универсальные пульты дистанционного управления считаются инновационным изобретением нового поколения. Они хороши тем, что могут захватывать сигнал устройства любой модели телевизора или другой техники и воспроизводить идентичный. Благодаря этому, вам не нужно иметь множество пультов для каждого устройства в отдельности.

При выборе модели стоит учитывать разновидности пультов с точки зрения синхронизации:

обучаемые (выполняют функцию приемника)

программируемые (содержат базу кодов для различных групп устройств, ограниченную определенными производителями и моделями)

брендовые (на все телевизоры одной марки).

Важно помнить, что перед покупкой нужно проверить совместимость телевизора и универсального пульта, также аксессуар должен быть удобным и эргономичным. Не стоит также полагаться только на брендовые пульты, поскольку некоторые производители выпускают универсальные модели исключительно для своих брендов.

Настройка универсального пульта не составляет сложности. Нужно только ввести цифровую комбинацию, чтобы подключить устройство для управления. Подробная информация будет находиться в инструкции по эксплуатации. Если у вас возникнут какие-то затруднения, вы всегда можете обратиться к консультантам нашего интернет-магазина за помощью.