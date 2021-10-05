Как грамотно выбрать пластиковые окна: сохраняем бесценные советы

12:34 05 октября,

Окна – один из главных элементов любого помещения. Поскольку они должны не просто пропускать свет внутрь дома, а еще хорошо сохранять тепло и защищать от уличного шума, большинство людей предпочитают пластиковые конструкции.

Как выбрать окна ПВХ, чтобы максимально долго пользоваться ими – без ремонта и лишних расходов? Узнать максимум информации об этой продукции, которая поможет сделать правильный выбор.

Выбор металлопластиковых окон: значение имеет каждая деталь

Покупая металлопластиковые окна в Киеве от производителя, вы должны обращать внимание не только на внешний вид, производителя, цену, но и на каждую деталь, составляющую оконную конструкцию.

ПФХ-профиль. Толщина наружной стенки должна составлять не менее 3 мм. Поскольку металлопластиковый профиль усиливается армированием, обязательно проверьте, является ли металл оцинкованным и какую имеет толщину.

Толщина наружной стенки должна составлять не менее 3 мм. Поскольку металлопластиковый профиль усиливается армированием, обязательно проверьте, является ли металл оцинкованным и какую имеет толщину. Стеклопакеты. Эта часть окна отвечает за шумоизоляцию и энергосбережение. Отличные шумоизоляционные и теплосберегающие свойства имеют двухкамерные стеклопакеты. Самыми практичными в этом плане являются камеры с различной толщиной, при этом внешние окна должны быть толще внутренних.

Эта часть окна отвечает за шумоизоляцию и энергосбережение. Отличные шумоизоляционные и теплосберегающие свойства имеют двухкамерные стеклопакеты. Самыми практичными в этом плане являются камеры с различной толщиной, при этом внешние окна должны быть толще внутренних. Фурнитура. Хотите максимально долго пользоваться металлопластиковыми окнами? Выбирайте конструкции с качественной фурнитурой. Самыми надежными и долговечными являются стальные комплектующие. Обязательно требуйте сертификат качества и проверяйте маркировку бренда.

Сначала планируйте, потом – покупайте

Не спешите покупать пластиковые окна только потому, что у соседа они уже есть. Сначала вы должны снять точные размеры, потом определиться с типом открывания. Также следует наперед продумать и подобрать цвет ПВХ-профиля, количество створок, аксессуары и прочее.

Планируя заменить окна, обязательно учитывайте интерьер и дизайн здания. Конструкции должны гармонично вписаться в общий вид, а не ярко выделяться и привлекать излишние внимание.

Самый главный совет мы приберегли напоследок – это производитель. Доверившись надежной компании, вам не обязательно выполнять все вышеперечисленные пункты. Украинский производитель VIKNALAND на отечественном рынке работает давно, поставляя своим Партнерам качественные профильные системы. Если нужны надежные, крепкие, долговечные и стильные пластиковые оконные конструкции, обращайтесь к официальному представителю VIKNALAND в своем городе.