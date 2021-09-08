Как бороться с перверзным нарциссизмом

Для начала давайте разберемся, кто такой нарцисс? Это человек, который любит только себя и не умеет любить других.

Перверзный нарцисс - похожий тип, но он не только не умеет любить, а получает моральное удовлетворение от того,что причиняет страдания людям. Что такое перверзный нарциссизм, что делать, если вы распознали его в близком человеке и как бороться – далее в нашей статье.

Итак, вы поняли, что отношения с вашей второй половинкой приобретают странный характер: после яркого конфетно-букетного периода, романтических встреч, готовности помочь в любой ситуации, человека словно подменили. Его интересует только собственная персона, в разговорах присутствует много “я”, и все чаще звучит, что вы должны быть благодарны, что он/она выбрали именно вас. А вы и не особо достойны. Вы часто слышите, что люди плохие, в любой ситуации виноват кто-то, только не ваш близкий человек. Увы, очень похоже, что вы попали в умело расставленные сети перверзного нарцисса.

Как разорвать отношения?

Наиболее эффективный способ – поставить точку в отношениях. Резко, без слез и долгих прощаний. Смените номер телефона, удалитесь из соцсетей, можете поменять место жительства на продолжительное время. И обязательно пройдите курс терапии у хорошего психолога.

Увы, этот вариант борьбы с перверзным нарциссизмом доступен не всем. Но вы должны понимать,что расставание – быстрое или постепенное – единственный правильный вариант. С годами нарциссизм прогрессирует, а сами нарциссы крайне редко обращаются за помощью к психологу и способны изменить что-то в отношениях. К моральному насилию может добавиться и физическое – следует быть очень осторожными.

Не играйте по правилам нарцисса. Он интуитивно избегает подобных ему людей. Ему необходимы жертвы с яркими человеческими качествами, сильные духом, умеющие сопереживать и помогать. Вы не сможете переиграть нарцисса, как бы не старались. Как только он почувствует сопротивление – усилит напор. Не пытайтесь убедить его в том, что он не прав. Нарциссы не умеют чувствовать вину. Даже если просят прощения, признавая неправоту – это манипуляция. Не позволяйте ограничивать себя в общении. Не нравятся ваши друзья или коллеги – его проблемы. Пусть не общается с ними. Это ваши друзья и вы хотите общаться с ними. Сохраняйте финансовую независимость. У вас должны быть собственные деньги. Всегда. Если нарцисс утверждает, что вас не ценят на работе, нужно искать другую – это способ ограничить вашу финансовую независимость. проанализируйте сами, так ли плохо к вам относятся на работе, мало платят, действительно ли не ценят. Если да, поищите другое место, но бросать работу полностью не стоит. Любовью вылечить не получится. Просто примите это. Перверзный нарциссизм не лечится. Такие люди просто не умеют любить и быть благодарными, какие бы светлые и сильные чувства вы к ним не испытывали. Повышайте самооценку и веру в собственные силы. Старайтесь, чтобы отношения с нарциссом не были центром вашей жизни. Знакомьтесь с людьми, ходите на тренинги, занимайтесь тем, что вам интересно. Чем больше в вашей жизни будет интересных людей и ярких событий, тем менее болезненной будет зависимость. Доверьтесь интуиции. Если чувствуете, что пора менять номер телефона, удаляться из соцсетей и переезжать – действуйте.

Источник: Блог Дмитрия Карпачева