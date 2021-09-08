Как бороться с перверзным нарциссизмом
Для начала давайте разберемся, кто такой нарцисс? Это человек, который любит только себя и не умеет любить других.
Перверзный нарцисс - похожий тип, но он не только не умеет любить, а получает моральное удовлетворение от того,что причиняет страдания людям. Что такое перверзный нарциссизм, что делать, если вы распознали его в близком человеке и как бороться – далее в нашей статье.
Итак, вы поняли, что отношения с вашей второй половинкой приобретают странный характер: после яркого конфетно-букетного периода, романтических встреч, готовности помочь в любой ситуации, человека словно подменили. Его интересует только собственная персона, в разговорах присутствует много “я”, и все чаще звучит, что вы должны быть благодарны, что он/она выбрали именно вас. А вы и не особо достойны. Вы часто слышите, что люди плохие, в любой ситуации виноват кто-то, только не ваш близкий человек. Увы, очень похоже, что вы попали в умело расставленные сети перверзного нарцисса.
Как разорвать отношения?
Наиболее эффективный способ – поставить точку в отношениях. Резко, без слез и долгих прощаний. Смените номер телефона, удалитесь из соцсетей, можете поменять место жительства на продолжительное время. И обязательно пройдите курс терапии у хорошего психолога.
Увы, этот вариант борьбы с перверзным нарциссизмом доступен не всем. Но вы должны понимать,что расставание – быстрое или постепенное – единственный правильный вариант. С годами нарциссизм прогрессирует, а сами нарциссы крайне редко обращаются за помощью к психологу и способны изменить что-то в отношениях. К моральному насилию может добавиться и физическое – следует быть очень осторожными.
- Не играйте по правилам нарцисса. Он интуитивно избегает подобных ему людей. Ему необходимы жертвы с яркими человеческими качествами, сильные духом, умеющие сопереживать и помогать. Вы не сможете переиграть нарцисса, как бы не старались. Как только он почувствует сопротивление – усилит напор.
- Не пытайтесь убедить его в том, что он не прав. Нарциссы не умеют чувствовать вину. Даже если просят прощения, признавая неправоту – это манипуляция.
- Не позволяйте ограничивать себя в общении. Не нравятся ваши друзья или коллеги – его проблемы. Пусть не общается с ними. Это ваши друзья и вы хотите общаться с ними.
- Сохраняйте финансовую независимость. У вас должны быть собственные деньги. Всегда. Если нарцисс утверждает, что вас не ценят на работе, нужно искать другую – это способ ограничить вашу финансовую независимость. проанализируйте сами, так ли плохо к вам относятся на работе, мало платят, действительно ли не ценят. Если да, поищите другое место, но бросать работу полностью не стоит.
- Любовью вылечить не получится. Просто примите это. Перверзный нарциссизм не лечится. Такие люди просто не умеют любить и быть благодарными, какие бы светлые и сильные чувства вы к ним не испытывали.
- Повышайте самооценку и веру в собственные силы. Старайтесь, чтобы отношения с нарциссом не были центром вашей жизни. Знакомьтесь с людьми, ходите на тренинги, занимайтесь тем, что вам интересно. Чем больше в вашей жизни будет интересных людей и ярких событий, тем менее болезненной будет зависимость.
- Доверьтесь интуиции. Если чувствуете, что пора менять номер телефона, удаляться из соцсетей и переезжать – действуйте.
Источник: Блог Дмитрия Карпачева