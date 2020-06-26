Как безопасно купить подержанный автомобиль?

Покупка поддержанных автомобилей очень популярна по всему миру, в том числе и в Украине.

Это прекрасное решение для самых разных целей: недорогой б/у транспорт чудесно подойдет в качестве первого авто для обучения вождению; авто с пробегом, которое не жалко "убить" – для путешествий по бездорожью; а достойная машина в отличном состоянии станет прекрасной помощницей в обыденной жизни. Самое главное – подходить к покупке такого авто очень ответственно, поскольку слишком много подводных камней может ожидать того, кто самостоятельно выбирает подержанное ТС.

Специалисты автопрокатной компании 7Карс накопили значительный опыт работы с собственным автопарком, а теперь благодаря этому помогают другим с покупкой авто, оказывая услуги автоподбора. Они дали нам несколько дельных советов для безопасной покупки.

Самые распространенные проблемы: на что обратить внимание при выборе б/у авто в первую очередь

«Скрученный» пробег. Очень часто число на одометре поддержанного авто не соответствует реальности. Подлинность пробега можно проверить с помощью программного обеспечения у официального дилера марки автомобиля. Также обратите внимание на тормозные диски – если их недавно меняли, то машина, скорее всего, наездила более 100 тысяч километров. Если же вы видите, что руль или педали новые, то пробег может быть в районе 500 тысяч км.

Очень часто число на одометре поддержанного авто не соответствует реальности. Подлинность пробега можно проверить с помощью программного обеспечения у официального дилера марки автомобиля. Также обратите внимание на тормозные диски – если их недавно меняли, то машина, скорее всего, наездила более 100 тысяч километров. Если же вы видите, что руль или педали новые, то пробег может быть в районе 500 тысяч км. Скрытые дефекты. Неполадки двигателя, ходовой части, автоэлектрики и других узлов можно упустить при беглом осмотре. Чтобы не обнаружить подобные неприятности в ближайшем будущем, рекомендуем осмотреть автомобиль на СТО перед покупкой.

Неполадки двигателя, ходовой части, автоэлектрики и других узлов можно упустить при беглом осмотре. Чтобы не обнаружить подобные неприятности в ближайшем будущем, рекомендуем осмотреть автомобиль на СТО перед покупкой. Авто, побывавшие в ДТП. Особенно опасная категория б/у машин. Зачастую владелец восстанавливает машину после аварии максимально дешево, а затем выставляет ее на продажу. В первую очередь нужно проверить, не перекрашивалась ли машина. Это можно сделать специальным устройством, которое измеряет толщину краски. Также обратите внимание на стекла: код даты выпуска у них должен быть один и тот же. Яркость и крепление фар должны быть одинаковыми. Загляните под коврик и люк багажника – если есть следы шпаклевки или сварочных работ, то, скорее всего, машину серьезно реставрировали. Если вы планируете покупку автомобиля с гидравлической или пневматической подвеской с электронным управлением, то осматривайте его очень внимательно – видимых утечек масла из двигателя или других мест быть не должно, как и пятен антикоррозионной мастики.

Особенно опасная категория б/у машин. Зачастую владелец восстанавливает машину после аварии максимально дешево, а затем выставляет ее на продажу. Обман с годом выпуска. Недобросовестные продавцы используют такой прием, чтобы выдать авто за более новое и привлечь внимание покупателя. Это легко можно проверить с помощью VIN-кода – он хранит всю информацию о машине.

Недобросовестные продавцы используют такой прием, чтобы выдать авто за более новое и привлечь внимание покупателя. Это легко можно проверить с помощью VIN-кода – он хранит всю информацию о машине. Проблемы юридического характера. Автомобиль, за который не выплачен кредит, который находится в залоге, имеет «перебитые» номера, был в угоне или в розыске... Все это также нужно проверять по специальным базам.

Автомобиль, за который не выплачен кредит, который находится в залоге, имеет «перебитые» номера, был в угоне или в розыске... Все это также нужно проверять по специальным базам. Перекупщики. Покупают как можно дешевле, а продают как можно дороже. Как подловить перекупщика? Попросите продавца сесть за руль, а сами сядьте на пассажирское сидение. Попросите продемонстрировать все органы управления машиной. Если продавец быстро и легко включает все с первого раза – скорее всего, это его автомобиль.

Как не ошибиться при покупке авто с пробегом?

Обязательно попросите продавца о тестовой поездке. Пусть большую часть тест-драйва он будет за рулем: так вы сможете лучше сосредоточиться, прослушать и увидеть все мелочи. Обращайте внимание на равномерность ускорения авто, на то, легко ли переключаются передачи, стоит ли руль на прямой дороге ровно или под углом, как работает тахометр и спидометр. Также слушайте, не заедает ли и не скрипит ли что-либо.

Советуем перестраховаться и взять с собой помощника, который работает в сфере автосервиса. А самый надежный вариант – заказать помощь профессионалов по подбору поддержанных машин: они проведут тщательный выездной осмотр, не упуская ни одной детали.

Чтобы вы получили желаемое авто, команда профессионалов выполняет следующие действия:

определяет бюджет на покупку машины;

проводит активный поиск авто по всем доступным каналам;

выезжает на осмотр автомобиля, проводит замер толщины краски, проверку истории ремонтов;

организует тщательную диагностику на СТО;

проверяет юридическую «чистоту» машины;

помогает переоформить машину на вас.

Советуем отнестись к покупке поддержанного авто очень серьезно, так как от этого может зависеть многое. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, не тратить кучу времени впустую, а главное – не рисковать своим здоровьем, рекомендуем обращаться за помощью к проверенным специалистам. Желаем вам удачных покупок!