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Качественная обувь оптом и по доступной цене - это реально

15:00
Где найти надежного поставщика обуви? - фото 1
Где найти надежного поставщика обуви?

Бизнес, связанный с продажей одежды или обуви, всегда будет актуальным и, в случае грамотного управления, очень даже прибыльным. Главной причиной для этого можно назвать постоянный спрос.

Если компания не реализует вещи только лишь под определенный сезон, даже в условиях весьма жесткой конкуренции на рынке, найти клиентов будет весьма не сложно.

Куда сложнее заставить их возвращаться, а это напрямую зависит от качества продукции и поставщиков. А вот с выбором последних у начинающих предпринимателей зачастую и возникает проблема. Работать с производителями без посредников нередко очень хлопотно, поскольку в идеале нужно регулярно ездить на фабрики и заниматься выбором заказа лично. При этом большинство брендов изготавливает свою продукцию в Китае, что значительно усложняет задачу. Поэтому реализаторы и обращаются к оптовикам, что обходится намного проще, хотя и несколько дороже.

Качественная обувь оптом и по доступной цене - это реально - фото 189317

Плюсов сотрудничества в формате "магазин - оптовые поставщики" немало.

Во-первых, возможность беспроблемное формировать заказы, подержав в руках ту или другую модель. Во-вторых, проблему возврата брака можно решить прямо на месте, а не отправлять партии, скажем, не прошитых кроссовок за тридевять земель.

Качественная обувь оптом и по доступной цене - это реально - фото 189316

Те же компании, которые продают одежду и обувь оптом, но еще и с возможностью дропшиппинга, и вовсе выигрывают конкуренцию, поскольку могут и презентовать продукцию, и в ускоренном виде организовать отправку непосредственно в магазин реализатора.

Владельцы интернет-магазина Obuff, к примеру, выбрали именно такой путь развития своего бизнеса, поскольку для партнеров дропшиппинг наиболее удобен. Кроме приятных цен, постоянно возможных отправок товаров и возможности оплатить посылку по полной или частичной предоплате, работники компании могут порадовать еще и отличным сервисом, а также возможностью покупки обуви на любой сезон и вкус.

Также на сайте Obuff можно приобрести обувь мелким оптом и в розницу (придется лишь заплатить на 200 гривен больше). А в случае, если не угадали с размером фотографии, присутствует опция возврата товара в течение 14 дней.

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