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Кабмін знизив ціни на світло після спроби подорожчання

Вчера, 21:16
Герман Галущенко - фото 1
Герман Галущенко / Пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше ніж 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн).

"Із 1 жовтня ми знижуємо тариф для абсолютної більшості населення, яке споживає до 250 кВт-год., а мова йде про 80% домогосподарств", - прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, можливість знизити тарифи з'являється завдяки запровадженню нової моделі покладання спецобов'язків (ПСО).

Така модель передбачає посилення ролі держави через державні генеруючі компанії, які стають ключовими учасникмии реалізації ПСО. Йдеться про ДП "НАЕК "Енергоатом" та Укргідроенерго.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявляв, що "за ініціативи Президента Володимира Зеленського тарифи на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год., будуть знижені до 1,44 грн за кВт-год.".

Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

 

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