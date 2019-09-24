"Кабанчик" - крупнейшая биржа заказа услуг

Кабанчик - биржа, где можно решать почти все проблемы

Как свидетельствует статистика, почти каждый взрослый украинец обращался за бытовой помощью к различным специалистам - электрикам, сантехникам, плиточникам и т.п именно с использованием рекламных сервисов, где размещают объявления исполнители.

С недавних пор лидером рынка по нахождению подрядчиков для мелких и крупных строительных работ, курьерских, клининговых, репетиторских и вообще любых услуг стала биржа "Кабанчик".

Благодаря гарантиям, которые предоставляет сама компания, а также классно оформленной системе рейтингов, клиенты биржи смогут без проблем подобрать максимально квалифицированного специалиста, который с легкостью справится с нужными задачами. Отзывы о работнике могут оставлять лишь те люди, которые оформили у него заказ через биржу, поэтому любые накрутки или целенаправленные понижения рейтингов исключены.

Вся суть работы "Кабанчика" заключается в удобстве как для рядовых украинцев, так и для ищущих работу людей. Эксперт в какой-либо области, желая зарабатывать, может зарегистрироваться на сайте исполнителем, указав максимально полную информацию о себе.

После проверки данных система будет предлагать ему опубликованные задания. Заказчик же может описать суть проблемы или поставить ТЗ, ознакомиться с рекомендуемыми ценниками на нужную ему услугу, а затем с помощью чата пообщаться с мастерами, которые согласились взяться за работу, поторговаться с ними, обсудить все нюансы оплаты, скорости выполнения задач, и так далее.

Подработка на Кабанчике еще никогда не была столь быстрой и доступной. Сервис разросся до таких масштабов, что ежедневно украинцы с почти всех городов страны создают около трех тысяч заданий. Также легко и найти исполнителя - в базе "Кабанчика" находятся 100 тысяч проверенных специалистов.

А для скорейшего получения желаемого и для заказчиков и для подрядчиков существует мобильное приложение, в котором можно без проблем пользоваться теми же функциями, что доступны и непосредственно на сайте. Так что благодаря push-оповещениям пропустить сообщение или заявку будет невозможно, а необходимости в проверке, отклинулся ли кто-либо на задачу или не пришла ли новая подходящая работенка.

Стоит ли говорить, что качество работы самой биржи очень высоко, что партнерами "Кабанчика" стали топовые игроки рынка в самых разных отрслях - Rozetka, Leroy Merlin, prom.ua, "ПриватБанк" и многие другие.

Пользуйтесь "Кабанчиком" с удовольствием.