День Независимости Володимир Зеленський Олімпіада 2020 Карантин в Україні Північний потік-2 Війна на Донбасі Досьє

Ізраїль посварився з Польшею через фінансовий антисемітизм Варшави

11:52
Ізраїль свого відкликає дипломата з Польщі - фото 1
Ізраїль свого відкликає дипломата з Польщі / Піксабей

Ізраїль відкликав свого дипломатичного представника у Варшаві після того, як президент Польщі Анджей Дуда схвалив закон, який ускладнить для євреїв повернення власності, втраченої під час і після Другої світової війни.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід назвав польський закон "аморальним" та "антисемітським" та порекомендував послу Польщі в Ізраїлі залишитися в його літню відпустку в Польщі.

За словами Лапіда, посол "повинен використовувати наявний у нього час, щоб пояснити полякам, що Голокост означає для громадян Ізраїлю та наскільки ми не потерпимо презирства до пам'яті жертв і пам'яті Голокосту".

Закон стосується вимог щодо власності, вкраденої нацистською Німеччиною, а потім захопленої комуністичним режимом Польщі, і встановлює 30-річний ліміт на оскарження таких конфіскацій. Як і здебільшого невдовзі після війни, багато неврегульовані претензії тепер будуть заблоковані.

Уряд Польщі заявляє, що ця зміна покладе край періоду правового хаосу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Польша Израиль Холокост Новини Мир
Українська правда
Другое на тему
Затримання Власенка в Жулянах - фото 1
Корупціонера з орбіти Юлії Тимошенко затримали при спробі втечі з України
13 августа, 16:20
Окупанти Криму будуть покарані - фото 1
Україна звернулась у Міжнародний кримінальний суд, щоб покарати Росію за злочини в Криму
12 августа, 17:40
Сицилія - найспекотніше місце Європи - фото 1
В Європі встановлено новий температурний рекорд
12 августа, 09:34
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30
Вопросы без ответов - фото 1
Лебедь, рак и щука: Почему убийство Павла Шеремета не будет раскрыто
20 июля, 10:25
Последствия атаки - фото 1
Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
12 июля, 16:56