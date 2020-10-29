Изготовление навесов из поликарбоната, профнастила, металлочерепицы, тентов

Навес - это наружная неутепленная конструкция, которая устанавливается, чтобы защитить часть двора или улицы от прямых солнечных лучей, дождя и снега.

В городе их сооружают в местах уличной торговли, для создания открытых площадок у кафе и баров, у входов в магазины или подъезды, на промышленных предприятиях, автовокзалах.

В частных домах, отелях навесные конструкции используются над местом парковки автомобиля, во дворах, для обустройства площадок для отдыха, хранения дров, инструментов. Для каждого случая можно подобрать оптимальный вид навеса и заказать изготовление по недорогой цене https://worota.com.ua/page/navesy.html.

Виды навесов

Размеры навеса и материал, из которого он изготавливается, выбираются в каждом случае индивидуально - они должны решить определенную задачу по организации пространства с учетом финансовых возможностей.

Металлическая опора с фермой для настила может иметь арочную, полуарочную форму, которая выглядит воздушной и используемое пространство выглядит просторнее. Многоуровневые, односкатные, двускатные крыши выбираются с учетом свободной площади и близости к дому.

Самые распространенные материалы для крыши - это тент, поликарбонат, битумная черепица, металлочерепица, профнастил.

Изготовление опор навесов

Особое внимание уделяется изготовлению опоры навеса. От ее прочности зависит во многом, сколько лет прослужит сооружение.

Для столбов опоры используют профильные трубы 60*60, 80*80 и более), на них закрепляется металлическое перекрытие и выбранный материал.

Навесы из тента

Самый бюджетный и быстрый вариант - это покупка тента. Он защитит от небольшого дождя или снега, создаст отличную тень, но под воздействием ветра, осадков и перепада температур ткань быстро ветшает, теряет свою прочность, начинает рваться при сильных порывах и требует замены через 3-5 лет.

Навесы из поликарбоната

Популярный материал для оформления навеса, который можно назвать народной маркой, - это поликарбонат. Он смотрится стильно, предлагается в широкой цветовой палитре и надежно защищает от непогоды.

Его особенность и основное отличие от остальных вариантов - способность пропускать свет. Это имеет значение, если навес устанавливается около дома, над окнами, над входом в подвальное помещение, где часто расположены магазины или ремонтные мастерские, над бассейнами, зонами отдыха в частных домах, детскими площадками. Прозрачный поликарбонат позволяет экономить на электричестве, когда можно использовать дневное освещение и наслаждаться естественным светом.

Для установки могут использоваться сборные или цельные конструкции, где все соединения сделаны сваркой. Качественная сборка позволяет выдерживать ураганы и большое скопление снега в зимнюю непогоду.

Навесы из металлочерепицы

Навесы из металлочерепицы не только надежно защищают площадку от осадков, но и украшают любую территорию, где они находятся. Это сборные конструкции, которые быстро монтируются на месте. На ровной площадке устанавливаются столбы с опорными лапами, на которых крепится конструкция крыши, а чаще они заглубляются в грунт с последующим бетонированием, что повышает устойчивость и долговечность конструкции.

На промышленных площадках часто используется покрытие из металлопрофиля, где большое значение придается функциональности и прочности.

Специалисты из компании готовы выехать по вашей заявке, чтобы снять замеры и дать рекомендации по выбору модели. Все предварительные работы проводятся в цеху, а сборка на месте не занимает много времени.

Навесы помогают эффективнее использовать территорию двора или частного дома, незаменимы для оборудования площадок для автомобиля, создают дополнительное место для хранения и выполнения работ на свежем воздухе.

Большой выбор материалов и конструкций дает возможность реализовать практически любую идею по сооружению навесов.