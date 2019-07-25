История помолвочных колец
Традиция вручения помолвочных колец является довольно популярной. Особенно этот шаг ценится во многих странах Европы и в Америке. Но когда это стало востребовано и зачем дополнительное кольцо, если в последующем его заменяет обручальное?
Предлагаем окунуться в историю и узнать корни появлении традиции.
Начать историю стоит самых древних времен. Археологи и древние летописи утверждают, что подобные традиции существуют практически с самого первого появления человечества на земле. И это касается даже пещерного человека. Многие считают, что мужчины были суровыми охотниками. Изготавливали оружие из подручных средств и сутками охотились на мамонтов и других животных. Но посреди всех этих повседневных действий не уступала свое место и чувствительность. Когда мужчина находил свою вторую половинку он связывал себя с ней веревкой из плетенного тросника. Это показывало то, что их души единое целое.
В дальнейшем подобная традиция упоминается у скандинавов. В древние века мужчина отрезал часть волос женщины и плел из них узелок, который напоминал колечко. Далее он одевался на женский палец. Это удивительные истории, способные разбудить самые глубокие чувства к истории. Ведь даже в те времена отношения между мужчиной и женщиной были чем-то особенным.
Уникальную историю помолвочных колец рассказывает и Древний Рим. У них уже использовались стандартные кольца из драгоценных металлов, которые практически всем схожи с современными аналогами. Но было некоторое отличие в том, что колечко дарилось родителям невесты. Таким образом жених показывал им, что он сможет содержать будущую жену и детей. Родители должны получить уверенность в том, что отдают дочь в надежные руки.
Современные традиции
В современности уже не используются узелки из волос, веревки из тросника и подобные аксессуары. На их смену пришли ювелирные украшения, которые поражают своей красотой. Ознакомиться с подобнымимоделями можно на сайте компании КЮЗ по ссылке https://kuz.ua/koltsa/filter/tip-is-pomolvochnye/.
На протяжении многих веков кольца дарятся невесте до брака и показывают всю любовь мужчины с глубокими чувствами. Это позволяло сделать первый шаг в истинную брачную жизнь. При этом появился и определенный палец, на который изначально одевается колечко. В Европе и Америке это безымянный палец левой руки. Считается, что через него проходит вена, которая напрямую связана с сердцем. Ее называют веной любви. В научной сфере это ничем не доказано, но традиция прочно зарекомендовала себя среди возлюбленных и имеет современное продолжение.
Какие кольца выбирают в качестве помолвочных?
Точного правила в данном случае нет. Кольцо должно быть красивым и подходить невесте. Рекомендуется учитывать ее вкусы относительно ювелирных украшений. В остальном оно может быть самым разнообразным:
- Классическим и с наличием сложных декоративных элементов.
- Со вставками из камней, россыпью или без них.
- Из белого, желтого золота или серебра.
Выбор зависит только от Вас. Главное, чтобы покупка была официальной. Выбирайте проверенные магазины и не обращайте внимание на уловки мошенников, предлагающих значительно заниженные цены. Ювелирные украшения из-за их ценности часто подделываются и приобретение изделий у неизвестных лиц может стать серьезным разочарованием.