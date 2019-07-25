История помолвочных колец

Как возникла традиция дарить помолвочные кольца?

Традиция вручения помолвочных колец является довольно популярной. Особенно этот шаг ценится во многих странах Европы и в Америке. Но когда это стало востребовано и зачем дополнительное кольцо, если в последующем его заменяет обручальное?

Предлагаем окунуться в историю и узнать корни появлении традиции.

Начать историю стоит самых древних времен. Археологи и древние летописи утверждают, что подобные традиции существуют практически с самого первого появления человечества на земле. И это касается даже пещерного человека. Многие считают, что мужчины были суровыми охотниками. Изготавливали оружие из подручных средств и сутками охотились на мамонтов и других животных. Но посреди всех этих повседневных действий не уступала свое место и чувствительность. Когда мужчина находил свою вторую половинку он связывал себя с ней веревкой из плетенного тросника. Это показывало то, что их души единое целое.

В дальнейшем подобная традиция упоминается у скандинавов. В древние века мужчина отрезал часть волос женщины и плел из них узелок, который напоминал колечко. Далее он одевался на женский палец. Это удивительные истории, способные разбудить самые глубокие чувства к истории. Ведь даже в те времена отношения между мужчиной и женщиной были чем-то особенным.

Уникальную историю помолвочных колец рассказывает и Древний Рим. У них уже использовались стандартные кольца из драгоценных металлов, которые практически всем схожи с современными аналогами. Но было некоторое отличие в том, что колечко дарилось родителям невесты. Таким образом жених показывал им, что он сможет содержать будущую жену и детей. Родители должны получить уверенность в том, что отдают дочь в надежные руки.

Современные традиции

В современности уже не используются узелки из волос, веревки из тросника и подобные аксессуары. На их смену пришли ювелирные украшения, которые поражают своей красотой. Ознакомиться с подобнымимоделями можно на сайте компании КЮЗ по ссылке https://kuz.ua/koltsa/filter/tip-is-pomolvochnye/.

На протяжении многих веков кольца дарятся невесте до брака и показывают всю любовь мужчины с глубокими чувствами. Это позволяло сделать первый шаг в истинную брачную жизнь. При этом появился и определенный палец, на который изначально одевается колечко. В Европе и Америке это безымянный палец левой руки. Считается, что через него проходит вена, которая напрямую связана с сердцем. Ее называют веной любви. В научной сфере это ничем не доказано, но традиция прочно зарекомендовала себя среди возлюбленных и имеет современное продолжение.

Какие кольца выбирают в качестве помолвочных?

Точного правила в данном случае нет. Кольцо должно быть красивым и подходить невесте. Рекомендуется учитывать ее вкусы относительно ювелирных украшений. В остальном оно может быть самым разнообразным:

Классическим и с наличием сложных декоративных элементов.

Со вставками из камней, россыпью или без них.

Из белого, желтого золота или серебра.

Выбор зависит только от Вас. Главное, чтобы покупка была официальной. Выбирайте проверенные магазины и не обращайте внимание на уловки мошенников, предлагающих значительно заниженные цены. Ювелирные украшения из-за их ценности часто подделываются и приобретение изделий у неизвестных лиц может стать серьезным разочарованием.