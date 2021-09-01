Історик року: Путін сплутав Семирічну та Північну війни - його виправив школяр

Путін зганьбився / РІА "Новості"

Президент Росії Володимир Путін, який вважає себе великим істориком, під час уроку для школярів на честь 1 Вересня переплутав Північну та Семирічну війни. Його виправив один із учнів.

«Чому Петро I Семирічну війну вчинив? Чому він зі шведами там сім років воював. І взагалі битва під Полтавою. Ви уявляєте, де Полтава? Де Швеція, а де Полтава, а вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ніфіга собі, що там всі робили під цією Полтавою? Це все має значення, це нам дозволить використовувати всі знання минулого для кращого розуміння сьогоднішнього і прийняття рішення, яке вплине на майбутнє», — ляпнув учням Путін.

У цей монолог російського президента втрутився один із школярів, який зазначив, що російський цар Петро І почав зі Швецією не Семирічну, а Північну війну, яка тривала 21 рік. Путін «подякував за поправочку».

Насправді ж слова Путіна демонструють, що він просто не розумію про що говорить.

Після цього директорка школи №35 у російському місті Воркута Юлія Рябцева розкритикувала свого учня Никанора Толстих за те, що він поправив Путіна.

«Напевно, це поєднання молодості, коли ще існує брак спілкування з людьми, які займають положення в суспільстві, і здорових амбіцій, які дозволили Никанору досягти певних результатів. Мій вік уже не дозволив би мені таким чином вчиняти в спілкуванні з президентом», — зазначила вона.

За її словами, учень хороший, займає активну громадянську позицію, але «скромність повинна бути, щоб не поправляти, зокрема, Володимира Володимировича».