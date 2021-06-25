Ісландія знімає всі карантинні обмеження
Ісландія стане першою європейською країною, що скасує всі коронавірусні обмеження вже цієї суботи, відмовившись навіть від масок та соціального дистанціювання.
Острівна держава зніме всі свої внутрішні карантинні обмеження опівночі в суботу відповідно до рекомендацій головного епідеміолога Торольфура Гунасона.
Діючі в Ісландії коронавірусні заходи включають обмеження на публічні збори до 300 осіб, обов'язкове використання масок для певних видів діяльності і дотримання соціальної дистанції в 1 метр.
«Ми відновлюємо суспільство, в якому звикли жити і до якого прагнули», - заявив із цього приводу міністр охорони здоров'я країни Свандіс Сваварсдоттір.
За словами Сваварсдоттіра, Ісландія, ймовірно, стане першою країною в Європі, яка зніме всі корона вірусні обмеження.
А головний епідеміолог Торольфур Гунасон висловив надію, що Ісландії більше ніколи не доведеться вводити жорсткі заходи по боротьбі з коронавірусом.
З 1 липня мандрівникам з діючими сертифікатами про вакцинацію від COVID-19 більше не потрібно буде проходити тестування на кордонах Ісландії.
Те ж саме буде застосовуватися до дітей, що народилися в 2005 році або пізніше, а це означає, що їм більше не потрібно буде пред'являти негативний результат ПЛР після прибуття в Ісландію.
Мандрівники, які не можуть пред'явити дійсне свідоцтво про вакцинацію, все одно повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР, пройти тестування та п'ятиденний карантин. Правила будуть переглянуті і, при необхідності, змінені 15 серпня.