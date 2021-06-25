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Ісландія знімає всі карантинні обмеження

19:48
Ісландія вирішила не боятися COVID-19 - фото 1
Ісландія вирішила не боятися COVID-19 / Піксабей

Ісландія стане першою європейською країною, що скасує всі коронавірусні обмеження вже цієї суботи, відмовившись навіть від масок та соціального дистанціювання.

Острівна держава зніме всі свої внутрішні карантинні обмеження опівночі в суботу відповідно до рекомендацій головного епідеміолога Торольфура Гунасона.

Діючі в Ісландії коронавірусні заходи включають обмеження на публічні збори до 300 осіб, обов'язкове використання масок для певних видів діяльності і дотримання соціальної дистанції в 1 метр.

«Ми відновлюємо суспільство, в якому звикли жити і до якого прагнули», - заявив із цього приводу міністр охорони здоров'я країни Свандіс Сваварсдоттір.

За словами Сваварсдоттіра, Ісландія, ймовірно, стане першою країною в Європі, яка зніме всі корона вірусні обмеження.

А головний епідеміолог Торольфур Гунасон висловив надію, що Ісландії більше ніколи не доведеться вводити жорсткі заходи по боротьбі з коронавірусом.

З 1 липня мандрівникам з діючими сертифікатами про вакцинацію від COVID-19 більше не потрібно буде проходити тестування на кордонах Ісландії.

Те ж саме буде застосовуватися до дітей, що народилися в 2005 році або пізніше, а це означає, що їм більше не потрібно буде пред'являти негативний результат ПЛР після прибуття в Ісландію.

Мандрівники, які не можуть пред'явити дійсне свідоцтво про вакцинацію, все одно повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР, пройти тестування та п'ятиденний карантин. Правила будуть переглянуті і, при необхідності, змінені 15 серпня.

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Укрінформ
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