Ищу работу: как проверить работодателя на надежность

О недобросовестности работодателей и о том, как это предотвратить

Недобросовестные работодатели пользуются доверчивостью, а иногда и отчаянием соискателей, что сильно сказывается на психологическом настрое последних. Действительно, обман работодателя отбивает всякое желание искать работу вновь, поскольку такие поступки напрочь убивают доверие. Именно поэтому перед предстоящим трудоустройством на работу необходимо проверить будущего работодатели на надежность. Об этом говорится в рекомендациях специалистов аналитической системы YouControl.

Особенно непросто стало найти работу в «ковидные времена». Солидная должность с приличной заработной платой — это теперь что-то из области фантастики. К сожалению, работодатели нередко пользуются отчаянием и потерянным состоянием соискателей, обещая им условия работы, которые не намереваются выполнять. Эксперты отмечают, что подобная «игра» похожа на рулетку в каком-нибудь популярном онлайн-казино, где игроки верят обещаниям лишь на слово, в результате чего нередко остаются ни с чем. В поиске работы, как и в поиске онлайн-казино, важно понимать, с кем имеешь дело. В противном случае целесообразно быть готовыми оказаться в «в лапах» мошенников.

Если вы активно рассматриваете вакансии на сайтах по поиску работы, обязательно проведите собственную проверку будущего работодателя на надежность. Как? Расскажем.

Во-первых, убедитесь, что такая компания реально существует. Важно проверить и юридический статус компании в онлайн-сервисе YouControl. В случае, если ее название кажется знакомым, обратите внимание, та ли это организация, а не созвучная с известным брендом. Мошенники часто пользуются этим приемом.

Во-вторых, не лишним будут узнать, как долго существует компания. Если вы изначально ищете для себя стартапы, очевидно, что короткий срок существования компании на рынке не должен пугать. Однако, если для вас важно работать в крупной и стабильной компании, которая, вероятно, пережила ни один экономический кризис, то проверить ее на «опытность» просто необходимо.

В-третьих, не менее важно узнать, какую деятельность компания указала в качестве основной и какую ведет по факту. Другими словами, эксперты рекомендуют обратить внимание на код деятельности компании и узнать, имеет ли он отношение к оказываемым услугам. Далее следует поискать информацию о возможных судах компании. Если судебные разбирательства действительно были, узнайте, по каким поводам они состоялись. Также показательным является наличие открытых исполнительных производств в отношении компании, ведь это говорит, что она не выполняет решение суда. Налоговые задолженности, зарплатные долги, частая смена названия и адреса — все это серьезные основания, чтобы начать искать другую работу.

В-четвертых, специалисты рекомендуют заострить внимание и на учредителях компании, а именно выяснить, не находится ли ваш потенциальный начальник в розыске.

Стоит отметить, что на собеседовании важно сохранять здравый рассудок и не верить пустым обещаниям будущего работодателя. Если вы успешно прошли собеседование, и работодатель озвучил свое желание подписать с вами договор найма, не спешите принимать решение. Возьмите на раздумье хотя бы несколько часов, чтобы навести о компании всю необходимую информацию для личной безопасности. Но мы рекомендуем сделать это еще до собеседования, чтобы не тратить время впустую.