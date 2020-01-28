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Ирригаторы для полости рта

15:40
Уход за полостью рта — неотъемлемая гигиеническая процедура для каждого человека - фото 1
Уход за полостью рта — неотъемлемая гигиеническая процедура для каждого человека

Уход за полостью рта — неотъемлемая гигиеническая процедура для каждого человека. Ежедневно мы тратим время на эту простую манипуляцию, которую можно облегчить с помощью ирригатора для полости рта.

Зачем нужен ирригатор?

Технологии по уходу за полостью рта не стоят на месте, соответствуя современным потребностям человека. Ирригатор, купить в Киеве который можно как в магазине, так и онлайн, поможет справиться с чисткой зубов и массажем десен. За счет тонкой струи воды, которая подается под давлением в насадку, обеспечиваются очищение самых труднодоступных мест во рту и тщательное удаление зубного налета. Дополнительно прибор можно использовать для массажа десен и очищения языка. Растворы для полости рта, используемые в приборе, служат для защиты зубной эмали и улучшения общего состояния зубов.

Основными показаниями для применения ирригатора служат:

  • профилактика кариеса, а именно очищение от налета на зубах, деснах, языке, обеспечивая защиту зубов и межзубных пролетов;
  • профилактика заболеваний десен — благодаря струе воды происходят массаж десен и улучшение их кровообращения;
  • установленные ортопедические и ортодонтические конструкции;
  • избавление от галитоза (неприятного запаха);
  • профилактика у беременных и кормящих мам гингивита, возникающего в результате снижения кровоснабжения слизистых оболочек.


Разновидности ирригаторов

Все ирригаторы разделяют на такие типы:

  • стационарный;
  • проточный;
  • портативный.

Стационарный тип является самым популярным. Он состоит из компрессора, отдельной емкости для жидкости и насадок. В нем можно регулировать мощность подачи струи для удобного использования. Стационарный тип подходит для семейного использования. Ирригаторы такого типа работают на базе мультипузырьковой технологии подачи воды. При смешивании жидкости с воздухом происходит устранение вредных микробов и неприятного запаха. Они отлично подходят для людей с брекетами и специальными зубными протезами.

Проточные варианты включают в себя шланг, который подключается к крану, и ручку с насадками. В них нет возможности регулировать мощность струи, однако они экономны за счет использования проточной воды. Подача воды в приборе осуществляется непрерывным потоком, поэтому недостаточно эффективна для тщательной чистки зубов и десен.

Портативный вариант сконструирован как небольшой прибор для переносного использования. В нем невысокая мощность и базовый функционал: всего лишь несколько насадок и 2-3 режима работы. Он работает от аккумулятора и удобен в путешествиях и командировках.

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