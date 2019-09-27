Инвесторы замороженной стройки перекрыли центральную улицу в Киеве

Инвесторы блокируют проезд машин по улице Грушевского

Утром в пятницу, 27 сентября, купившие квартиры в строящемся ЖК "Флагман" на переулке Лобачевского в Днепровском районе столицы, вышли на акцию протеста.

Инвесторы решили обратить внимание на свои проблемы единственным действенным способом - перекрыть движение машин по дороге в центре Киева.

Обманутые застройщиком люди просто начали медленно прогуливаться по пешеходному переходу на улице Грушевского, из-за чего на Крещатике от Европейской площади до Бессарабки образовалась огромная пробка.

Требуют инвестры одного: чтобы городские власти приняли решение по достройке жилого комплекса.

Строительство ЖК "Флагман" было заморожено, хотя многие купившие в нем квартиры вынуждены по-прежнему выплачивать фирме-застройщику баблишко, иначе права собственности им не видать.

Стоит отметить, что в данный момент застройщики негласно заморозили возведение почти всех объектов по Киеву. Причины такого решения различны - от шантажа властей для продления договоров об аренде земли до нежелания оплачивать паевые взносы, которые "Слуги народа" уже отменили.