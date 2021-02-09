Инвестиции в IPO: как заработать на первом публичном предложении?

IPO расшифровывается как Initial Public Offering — это процесс перехода компании в статус публичной путем выхода на фондовый рынок со своими акциями.

Провести первое публичное предложение — важный шаг в истории любого предприятия, своеобразный тест на зрелость и успешность.

Почему IPO так привлекательны для инвесторов? Ответ прост — это очень интересный и перспективный способ вложения денег: правильно выбрав эмитента, можно приумножить инвестиции уже в первые дни после старта биржевых торгов. Например, в день IPO Barkley Lights Inc. (компания, занимающаяся биотехнологиями, разработавшая платформу, которая ускорит разработку лекарств на клеточной основе) в июле 2020 года цена размещения составила $22. В первый день на бирже акция стоила уже $65,4, прибавив почти 200%. После локап-периода ее цена была почти на 250% выше, чем при размещении.

Зачем компаниям проводить первое публичное предложение

Решение сделать компанию публичной и продавать акции широкому кругу инвесторов всегда знаковое для руководства. Ему предшествует тщательная подготовка, подробный аудит, которые доказывают состоятельность предприятия и его готовность к выходу на фондовый рынок.

Успешное IPO — плюс к репутации компании среди партнеров и кредиторов. Но главное преимущество — это возможность привлечь крупные суммы на развитие бизнеса, не влезая в долги и не продавая активы. 2020 год, несмотря на пандемию и карантинные ограничения, стал рекордным по сумме полученных денег от IPO компаниями в США. По данным издания The Wall Street Journal, за этот год таким образом было привлечено около $167,2 млрд.

Что важно знать инвесторам

Дата IPO не всегда заранее известна. В ряде случаев сообщаются лишь приблизительные сроки, поэтому вовремя «поймать» наиболее привлекательные предложения — целое искусство. Приобрести акции во время IPO можно только при помощи брокера — и не всегда в желаемом количестве.

Более подробно про инвестиции в IPO можно узнать на сайте https://ffin.ua/ru/ipo. Важно понимать, что выбор эмитента во многом определяет, получится ли заработать. Некоторые первые публичные предложения вызывают ажиотаж еще на этапе слухов и догадок (так было, например, с Airbnb), другие проходят почти незамеченными, но в итоге акции быстро растут в цене.

Определить, «на кого ставить», поможет опытный аналитик. Услуги таких экспертов бесплатно получают все клиенты «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА». Это часть международного холдинга Freedom Holding Corp., который тоже прошел через IPO на NASDAQ в 2019 г.

Аналитики отбирают только наиболее перспективные размещения. Купить акции в ходе первого публичного предложения может любой клиент «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».