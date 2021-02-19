Интернет-магазин электротехники «ВИНУР»

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Компания Vinur.com.ua занимается организацией систем автономного энергоснабжения «под ключ» по всей территории Украины и продажей высококачественного оборудования от мировых компаний-производителей.

Для обеспечения удобства клиентов имеется интернет-магазин электротехники «ВИНУР». Навигация по сайту проста и интуитивна, позволяет легко найти интересующий товар или услугу. В случае возникновения затруднений имеется интерактивная кнопка связи, позволяющая легко связаться со специалистами для получения полной и грамотной консультации.

Меню компании состоит из следующих основных разделов.

Главная страница сайта имеет всю необходимую информацию для пользователя, а именно: акции и предложения компании, перечень оказываемых услуг, видеозаписи реализованных проектов компании с полным описанием поставленных предварительных задач, рекомендации относительно организации бесперебойной работы систем электроснабжения в различных отраслях: сельском хозяйстве, в сфере телекоммуникаций, связи, IT-технологий, банковской сфере, частных домах и коттеджах, новости и другая полезная информация.

Большой ассортимент высококачественного оборудования, представленного на сайте, разделен на категории для удобства поиска. Каждый раздел имеет полное описание, полезную информацию о выборе, подборе оборудования и характеристики. Для удобства навигации и поиска необходимого прибора имеется фильтр, позволяющий подобрать идеальный вариант для каждого конкретного случая. В списке параметров значится: наличие акций, стоимость, мощность, напряжение, назначение, сфера применения, производитель и многое другое. После поиска товаров по выбранным параметрам можно отсортировать список по категориям: от дешевых к дорогим, от дорогих к дешевым, топ продаж, мощность по возрастанию, мощность по убыванию, по акции. Такой вид сортировки позволит пользователю сократить время и обеспечит удобство поиска. Каждый товар имеет качественную фотографию, оценку и отзывы клиентов, стоимость в гривнах, наличие в магазинах, полное описание и характеристики.

Каталог имеет следующие разделы:

электростанции и генераторы (сюда входят дизельные, бензиновые, инверторные, газовые, сварочные генераторы, генераторы и автоматика от BOM и комплектующие к ним); стабилизаторы напряжения; источники бесперебойного питания; солнечные батареи и электростанции (сюда входят сетевые, гибридные, автономные солнечные электростанции и комплектующие к ним); гелиосистемы для ГВС и отопления (сюда входят гелиосистемы под ключ и солнечные коллекторы).

Регистрируясь на сайте компании, клиент сможет осуществить покупку быстрее, контролировать информацию о заказе, накапливать баллы и получать скидочные купоны.

Акции. Этот раздел имеет полную и актуальную информацию об акционных предложениях компании, который позволяет отсортировать товары по фильтру и типу списка. Имеется старая и новая цена с указанием процента скидки. Информация о компании. Большой раздел полезной информации, касаемо компании, гарантийного обслуживания, новостей, статей, правиле монтажа, подбора оборудования и много другого. Услуги. Компания «ВИНУР» предлагает своим клиентам полный пакет услуг системы электроснабжения: аренда, доставка, консультирование, обслуживание, ремонт, проектирование и прочее.

Компания «ВИНУР» заботится о своих клиентах и стремится обеспечить комфорт на всех этапах покупки, подбора и оказания услуги. Большой ассортимент представленной электротехники и оказание высококачественных услуг позволяет компании с уверенностью осуществлять свою деятельность в сфере организации систем электроснабжения. В случае возникновения вопросов специалисты компании дадут грамотную консультацию и помогут в подборе необходимого оборудования.