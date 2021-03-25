Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca

Новий дефіцит

Індія тимчасово призупиняє основний експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виробляє Індійський інститут сироватки та використовує для щеплення власного населення Україна.

Причиною такого рішення стала необхідність задоволення внутрішнього попиту на препарат.



Дане рішення вплине на поставки вакцин в рамках механізму COVAX, який використовують понад 180 країн. Препарат тимчасово припинять експортувати вже з 25 березня.

"Ніякого експорту, нічого до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не стане використовувати такий великий шанс у той момент, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - повідомляють джерела агентства.

Відзначається, що затримку препарату раніше вже відчули Бразилія, Великобританія, Марокко й Саудівська Аравія.

Уряд Індії раніше на цьому тижні вирішив розширити кампанію вакцинації в країні, включивши з 1 квітня в неї осіб, старше 45 років. Нині в Індії зареєстровано 11,7 мільйона випадків коронавірусу, це найбільший показник у світі після США і Бразилії. В Індії вже ввели понад 51 мільйон доз вакцини: 47 мільйонів - AstraZeneca місцевого виробництва, решта - вакцина COVAXIN, розроблена в Індії компанією Bharat Biotech.

Вакцину з Індії зараз використовує Україна. Йдеться про CoviShield - індійську версію AstraZeneca.