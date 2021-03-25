Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca

09:48
Новий дефіцит - фото 1
Новий дефіцит

Індія тимчасово призупиняє основний експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку виробляє Індійський інститут сироватки та використовує для щеплення власного населення Україна.

Причиною такого рішення стала необхідність задоволення внутрішнього попиту на препарат.

Дане рішення вплине на поставки вакцин в рамках механізму COVAX, який використовують понад 180 країн. Препарат тимчасово припинять експортувати вже з 25 березня.

"Ніякого експорту, нічого до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не стане використовувати такий великий шанс у той момент, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - повідомляють джерела агентства.

Відзначається, що затримку препарату раніше вже відчули Бразилія, Великобританія, Марокко й Саудівська Аравія.

Уряд Індії раніше на цьому тижні вирішив розширити кампанію вакцинації в країні, включивши з 1 квітня в неї осіб, старше 45 років. Нині в Індії зареєстровано 11,7 мільйона випадків коронавірусу, це найбільший показник у світі після США і Бразилії. В Індії вже ввели понад 51 мільйон доз вакцини: 47 мільйонів - AstraZeneca місцевого виробництва, решта - вакцина COVAXIN, розроблена в Індії компанією Bharat Biotech.

Вакцину з Індії зараз використовує Україна. Йдеться про CoviShield - індійську версію AstraZeneca.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Индия вакцина Пандемия коронавируса Новини Мир
УНІАН
Другое на тему
У МОЗ проводять власне розслідування - фото 1
Названо причину смерті жінки, що раптово померла після вакцинації від COVID-19
Вчера, 19:48
Маски для всіх - фото 1
Кияни та мешканці 7 областей мають завжди бути у масках, коли не дома
23 марта, 16:10
У звичайному супермаркеті вбили 10 людей - фото 1
В американському супермаркеті маніяк застрелив на смерть 10 людей
23 марта, 09:19
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50