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Ілон Маск продав акції Tesla на $5 мільярдів після опитування у твіттері

12:25
Ілон Маск хайпує - фото 1
Ілон Маск хайпує / Гетті Іміджес

Засновник виробника електромобілів Tesla Ілон Маск з початку тижня продав 4,5 мільйони акцій компанії на загальну суму близько п'яти мільярдів доларів.

Для Маска це став перший продаж акцій Tesla за понад п'ять років і третій з того часу, як компанія вийшла на біржу в 2010 році, відзначають Bloomberg і Forbes.

8 листопада підприємець продав близько 1,1 мільйонів цінних паперів, щоб сплатити податки з реалізації опціонів на акції Tesla.

Ці угоди були заплановані ще у вересні, згідно з документами про продаж цінних паперів.

9 та 10 листопада Маск продав ще приблизно 3,4 мільйона акцій. Ці продажі не були заплановані заздалегідь, але були інспіровані опитуванням у соцмережах.

6 листопада Ілон Маск влаштував у твіттері опитування про те, чи варто йому продати 10% акцій Tesla, що належать йому. Він пообіцяв, що дотримуватиметься підсумків голосування за будь-яких результатів. Більшість учасників опитування підтримали ідею продажу.

Після опитування акції Tesla почали дешевшати, через що Маск за два дні втратив близько 50 мільярдів доларів. При цьому він все ще залишається найбагатшою людиною у світі — за даними Forbes та Bloomberg, її статки становлять від 282 до 299 мільярдів доларів.

На початку листопада Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 300 мільярдів доларів.

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