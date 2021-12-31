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IKEA глобально підвищить ціни на 9%

11:36
IKEA піднімає ціни - фото 1
IKEA піднімає ціни

Шведська торгова мережа IKEA, що випускає меблі та товари для дому, у 2022 році підніме ціни на свою продукцію у всьому світі в середньому на 9%.

Як йдеться у прес-релізі Ingka Group, яка керує міжнародною мережею магазинів IKEA, підвищення цін викликане зростаючими витратами на транспортування та сировину.

Зростання цін також залежатиме від рівня інфляції у кожному конкретному регіоні. Таким чином, українцям варто приготуватися до "покращення".

«На жаль, зараз, вперше з тих пір, як витрати, що збільшуються, почали впливати на світову економіку, ми змушені їх частково перекласти на наших покупців», — заявив менеджер з роздрібних продажів компанії Толга Онджю.

Компанія заявила, що, як і раніше, стикається з транспортними та сировинними обмеженнями, а найбільше зростання витрат від цього відчувається в Північній Америці та Європі.

Про те, що IKEA планує підвищити ціни на продукцію, стало відомо ще листопаді. Тоді повідомлялося лише, що товари подорожчають більше, ніж у 2019 році.

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