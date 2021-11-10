Игра в кальмара - о чему будет второй сезон сериала

В ожидании второго сезона / Игра в кальмара

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» (Squid Game), ставший самым популярным шоу Netflix, продлят на второй сезон.

Радостную для всех фанатов сериала новость поведал сам создатель "Игры в кальмара" Хван Дон-хёк.

Второму сезону быть

«Было так много давления, так много просьб о втором сезоне и так много любви. Я почти чувствую, что вы не оставляете нам выбора», — сказал создатель сериала на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном «Игре в кальмара».

Хван Дон-хёк отметил, что сейчас думает о продолжении и находится «в процессе планирования». Он считает, что пока рано говорить, когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара». «Я обещаю вам, что Сон Ги-хунвернется и сделает что-то для мира», — сказал режиссер.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал очередной сенсацией Netflix: кровавая драма всего за полмесяца возглавила чарты стриминга сразу в 90 странах.

О чем "Игра в кальмара"

Неудачник Сон Ги Хун живет с пожилой мамой и нигде не работает, а деньги, которые мама дает на подарок внучке, проигрывает на скачках. Сон Ги Хун должен всем вокруг — и уже достиг той стадии отчаяния, когда мужчина готов просить помощи у бывшей жены и ее нового, возмутительно успешного мужа. Но после случайной встречи в метро жизнь неудачника меняется.

Вместе с 455 другими должниками и растратчиками, бегающими от кредиторов, он соглашается поучаствовать в таинственном эксперименте. Взрослые люди будут играть в знакомые с детства игры — но на кону теперь будут их жизни. Чемпионов (или чемпиона?) турнира ждут несметные богатства. Проигравших — жестокая гибель. Но даже если Сон Ги Хун и другие герои избегут физической смерти, им будет сложно не потерять моральный облик: «Игра в кальмара» требует от участников отказаться от всего человеческого, что в них есть.